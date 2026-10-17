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友達30周年運動會 凝聚集團能量展 One AUO 新篇章

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達董事長彭双浪主持30周年運動會。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪主持30周年運動會。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）董事長彭双浪17日表示，面對AI浪潮帶來的產業變革契機，友達積極布局AI四支箭等前瞻創新事業，結合集團資源與生態圈夥伴力量，加速推動包含：CPO光通訊、玻璃核心基板相關半導體先進封裝技術、AR眼鏡及低軌衛星通訊天線等新技術、新應用與新商業模式落地，朝向更智慧、更永續、更具韌性的企業轉型目標全速邁進。

友達慶成立30周年，今天於新竹縣立體育場以「精彩三十，共創視界」為主題舉行運動會，匯聚集團企業員工及眷屬近9000人共襄盛舉。展現One AUO凝聚力與活力，共同見證企業30年發展重要里程碑。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，「三十年對一家企業而言，不只是時間的累積，更是一段與員工、客戶、供應商、合作夥伴及各界利害關係人共同成長的旅程。從顯示技術出發，友達逐步拓展事業版圖、深化全球布局，並與夥伴共同建立深厚的產業生態圈，也在一次次挑戰與轉型中，持續累積品牌信任與經營韌性。30周年里程碑推進了友達持續創新突破、開拓新機會與市場的決心，我們將攜手全集團同仁與合作夥伴共同開創新價值，迎向更具競爭力的未來。」

友達從顯示技術產業扎根，在三十年間逐步成長為全球據點遍及歐美亞洲十多個地區，員工人數超過4萬人的集團企業，並從產品製造邁向解決方案價值創造，擴展至今涵蓋「顯示科技」 （Display）、「智慧移動」 （Mobility Solutions）及「垂直場域」 （Vertical Solutions）三大營運支柱的事業版圖，集團公司包含：友達智慧移動、達擎、元豐新、宇沛永續及星耀投控等，事業布局涵蓋顯示科技、智慧移動、醫療照護、零售、企業、教育等多元場域應用，及智慧製造、低碳永續服務、綠色能源領域。同時，面對AI浪潮帶來的產業變革契機，友達亦積極布局AI四支箭等前瞻創新事業，結合集團資源與生態圈夥伴力量，加速推動包含：CPO光通訊、玻璃核心基板相關半導體先進封裝技術、AR眼鏡及低軌衛星通訊天線等新技術、新應用與新商業模式落地，朝向更智慧、更永續、更具韌性的企業轉型目標全速邁進。

運動會由象徵友達企業精神的吉祥物達達虎領銜進場揭開序幕，來自集團總部、子公司與關聯企業所組成的各區隊在熱情澎湃的氛圍下進行聖火點燃儀式，象徵友達從顯示核心技術出發，因夥伴匯聚協作而壯大，透過轉型與拓展持續成長，薪火相傳最終凝聚成One AUO，共同開創永續發展的新篇章。

做為全球顯示產業永續發展的重要推動者，友達長年深耕ESG並獲得多項國際權威肯定。公司已15年入選DJBIC全球道瓊領先指數（前身為DJSI道瓊永續指數），展現卓越企業治理與永續管理實力；同時，更率先成為全球首家倡議RE100的顯示器企業，並攜手台灣科技領導企業共同發起「台灣氣候聯盟」，透過產業協作與供應鏈影響力推動淨零轉型，建立兼具產業影響力與永續競爭力的企業典範。

三十年來，友達憑藉創新精神與轉型韌性，從技術創新走向價值創造，也在一次次產業變革中持續拓展事業版圖與成長動能，未來亦將持續深化生態圈合作、落實永續承諾，並積極開拓新成長機會，攜手員工、客戶及合作夥伴共同創造長遠價值。

友達董事長彭双浪（右）與總經張博儀合影。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪（右）與總經張博儀合影。記者李珣瑛／攝影

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