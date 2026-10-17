台積電才赴德州探路 台灣餐飲、運動休閒業搶先卡位德州

台積電（2330）才剛派團隊赴美國德州評估設廠，台灣餐飲、休閒業早已搶先卡位。看好德州科技產業聚落成形、人口持續成長帶來的龐大消費商機，包括八方雲集（2753）、美食-KY（2723）、六角（2732）及大魯閣（1432）等上市櫃業者，今年9月以來不約而同在德州開出新據點，從鍋貼、手搖飲、烘焙到運動娛樂，掀起台灣品牌搶進德州的新一波熱潮。

台積電董事長暨總裁魏哲家15日在法說會證實，已派團隊赴德州評估設廠可能性，為美國擴產尋找亞利桑那州以外的新據點。儘管投資計畫尚未定案，但台灣餐飲業者已率先嗅到德州商機，加上近年德州吸引不少台灣半導體、AI及電子供應鏈業者進駐，逐步形成科技產業聚落，帶動當地人口與消費需求成長，也讓德州成為台灣餐飲品牌赴美布局的新熱區。

八方雲集（2753）9月正式插旗德州，首店落腳達拉斯都會區。董事長林欣怡表示，德州首店因應美國消費習慣，改採快餐（QSR）營運模式，透過簡化套餐及開放式備餐動線提升效率，並新增台式香腸、貢丸湯、炸豬排及韓式炸水餃等在地化餐點。開幕初期套餐銷售占比接近70%，每小時可服務100至120名顧客，為後續美國展店建立新模式。

八方雲集目前已完成另外五家德州門市簽約，其中德州Frisco店已進入裝修階段，預計年底前開幕。

六角旗下Chatime日出茶太攜手Sunny up春上，上月也在德州休士頓開出首家雙品牌直營店，結合手搖飲、布丁蛋糕及鹹酥雞等台式餐飲，作為北美市場複合式店型的營運示範據點。

董事長王耀輝指出，選擇德州主要看中當地位居美國中部，有利跨州供應鏈管理及未來展店，加上德州人口及經濟規模龐大，近年AI、半導體及再生能源等產業發展，也帶動人口與消費動能。

美食-KY旗下85℃則是德州市場的先行者，目前德州已有16家門市，僅次於加州，為美國第二大市場。美食-KY指出，德州門市單店營收相對較高，主要受惠於店面坪數較大，加上市場相對不飽和，且開店成本低於加州，成為集團持續擴大布局的重要市場。

不只餐飲業，運動娛樂業者大魯閣也擴大德州布局，繼休士頓Katy店後，9月再於聖安東尼奧開出美國第五家據點，營業面積近800坪，較過往店型擴大近四成，並首度導入完整運動主題酒吧、餐飲服務及七間派對包廂，搶攻聚餐、社交及團體活動商機。