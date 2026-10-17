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3C喊漲蘋果逆勢降價 達人實測AirPods 5：分工奏效

中央社／ 台北17日電
蘋果公司新一代無線耳機AirPods 5在大幅升級主動降噪與人工智慧（AI）功能下，售價不漲反降，打破市場調價常態。聯合報系資料照
蘋果公司新一代無線耳機AirPods 5在大幅升級主動降噪與人工智慧（AI）功能下，售價不漲反降，打破市場調價常態。聯合報系資料照

面對通膨壓力推升零組件成本、消費性電子產品普遍調漲價格之際，蘋果公司（Apple）新一代無線耳機AirPods 5在大幅升級主動降噪與人工智慧（AI）功能下，售價不漲反降，打破市場調價常態。

3C科技達人、YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥長期實測後指出，在各家產品齊漲的背景下，AirPods 5採取降價策略，有利在新台幣5000元級距突圍，與高階款AirPods Pro系列的產品定位區隔明確也收到成效，隨著iPhone新機搭售潮發酵，有望催出買氣。

壹哥接受中央社採訪表示，AirPods 5最讓人驚艷之處，在於過去市場上極少有品牌能在開放式耳機上做到高水準的降噪效果。受惠於耳柄微縮的人體工學設計與全新聲學架構，AirPods 5即使在吵雜的環境中，也能有效抑制常態背景噪音；遇到廣播等突發聲響，用戶也能透過耳機操控「通透模式」掌握外界動態。

不過，壹哥直言，開放式與入耳式耳機有著先天結構上的差異。AirPods 5透過先進聲學技術來彌補與入耳式的物理隔音落差，在降噪與環境感知間取得良好的日常平衡；AirPods Pro系列本身就具備入耳式耳塞的物理密閉優勢與更頂級的聲學架構，讓使用者完全沉浸其中，兩項產品線壁壘分明。

AirPods 5最受矚目的新功能之一，是深度整合AppleIntelligence的即時翻譯，使用者只需按住雙耳AirPods耳柄就能進行跨語言的對話與語意理解。系統也支援電量偏低時發送通知、自動偵測睡眠狀態並暫停播放媒體，以及透過耳機手勢進行iPhone拍照或錄影的相機控制等功能。

值得一提的是，實際搭配YouTube播放日文歌曲測試即時翻譯，AirPods 5結合Apple Intelligence個人化智慧系統的語音處理引擎，展現出優異的辨識與轉譯水準。系統能透過耳機即時將日文轉譯為流暢的中文語意，在手機螢幕上以對話泡泡的形式呈現，讓使用者在收聽外語影音時能直接掌握內容含義。

壹哥也提到，AirPods 5支援更個人化的語音助理SiriAI，且延續蘋果招牌的跨裝置「接續互通」功能，能在iPhone、Mac電腦間無縫轉移視訊與音樂。

針對充電盒版本選擇，壹哥以近期出差體驗為例指出，無線充電版非常方便，只需一條Apple Watch無線充電器就能共用充電，降低攜帶額外Type-C線材的負擔。但他同時提醒，若有緊急補充電力需求，有線充電因功率較高的優勢，仍比無線充電更具效率。

談到市場定位與買氣，壹哥坦言，原本考量規格升級與通膨壓力，業界預期AirPods 5售價可能突破新台幣6000元，沒想到蘋果反而降價，成為5000元級距中相當具競爭力的產品。

他認為，Android用戶多數已有特定品牌偏好，較難單純因為耳機跳槽；但未來隨著iPhone 18標準版和其他新機上市，加上通訊行與電商祭出搭售購機金折抵等促銷，有望吸引舊款iPhone標準版用戶與轉移到蘋果生態系的族群快速湧現，預期明年春季將迎來一波顯著的AirPods入門款需求。

AirPods 蘋果 達人 實測 Apple iPhone 降噪

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