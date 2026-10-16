高通首度在台舉辦 Snapdragon Compute Connect

高通16日宣布，首度在台舉辦Snapdragon Compute Connect，攜手產業夥伴加速運算生態系創新。

高通旗下高通技術公司宣布首度於台灣舉辦Snapdragon Compute Connect 2026，邀集十餘家PC生態系夥伴、共近百位來自產品、研發與工程的團隊成員參與。活動聚焦搭載Snapdragon X系列及Snapdragon C平台的AI PC，以及涵蓋顯示器、儲存、連接、輸入輸出等多元PC周邊設備，透過跨品牌互通性（Interoperability）與產品可靠度測試，以及即時工程交流，加速問題釐清與產品最佳化，在三天活動中共完成超過百項產品互連性測試與驗證。

高通指出，Snapdragon PC生態系正從平台建立走向規模化發展。目前全球已有超過170款搭載Snapdragon X系列平台的產品設計，逾7,300款應用程式可在Windows on Snapdragon上運行，並有超過1,800款生態系裝置投入互通性與相容性驗證。隨著Snapdragon運算平台涵蓋更多作業系統、裝置形態及使用情境，系統軟體、零組件與周邊設備之間的順暢整合，也成為提升產品就緒度及整體使用者體驗的重要環節。

高通提到，Snapdragon Compute Connect 2026活動讓不同品牌、產品類型與作業系統的裝置集中於同一場域，針對實際使用情境進行互通性與可靠度驗證。生態系夥伴的工程團隊得以在短時間內，取得測試結果與技術回饋，加速後續問題釐清與產品最佳化。

高通資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon表示，該公司致力於推動智慧運算從個人裝置延伸至更廣泛的終端與應用，並透過運算、AI與連網技術，持續拓展Snapdragon運算生態系。台灣擁有深厚且完整的PC產業聚落，從系統、零組件、韌體到周邊設備，都是將平台技術轉化為成熟產品與完整體驗的重要力量。透過首度在台灣舉辦Snapdragon Compute Connect，進一步彰顯台灣在高通全球運算生態系策略布局中的重要性。期待持續深化與台灣產業夥伴的技術交流與合作，共同加速新一代AI PC體驗與全球運算創新。