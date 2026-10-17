前Google台灣總座簡立峰剖析 軟體業進入重估絕佳機會

前Google台灣區分公司總經理簡立峰昨（16）日指出，觀察AI的五層蛋糕，台灣強項是硬體，弱項是軟體服務，但AI寫程式贏過人類改變AI競爭力，更降低軟體開發門檻及成本，軟體產業進入重估，對台灣來說是絕佳機會。

簡立峰昨日參加東元70周年論壇，以「AI時代 軟體驅動台灣硬體製造」為題發表演講。他指出，在「AI五層蛋糕」的架構中，台灣牢牢掌控了能源、晶片與基礎架構等底層優勢。

簡立峰認為，「硬體是固化的演算法，軟體則是流動的演算法」，本質皆為同源。過去台灣受限於市場規模，純軟體出海不易；如今軟體工具門檻大幅降低，反倒讓台灣製造業迎來重新定義競爭力的黃金時刻。

簡立峰建議，軟體產業無需單打獨鬥，應將軟體附載於世界級的半導體、伺服器等，壯大台灣產業競爭力。