魏哲家鼓勵多用AI 照顧台積生意

台積電（2330）董事長魏哲家昨（16）日分享自己使用ChatGPT撰寫序文的經驗，直言「果然好用」，鼓勵大家多用AI，他幽默表示，多用AI就會用到詞元（Token），「這對台積電生意有幫助。」

魏哲家昨天出席中研院院士、前台積電技術長胡正明的「拿出辦法來」新書發表會，分享自己用ChatGPT寫序的經驗，他開玩笑說，為了準備法說會緊張了一陣子，本來就知道股票會降，結果果然降了，因此「心情非常不好」，剛好來新書發表會紓解一下。

人稱「三維電晶體之父」的胡正明，過去曾領導團隊開發鰭式電晶體（FinFET）。台積電創辦人張忠謀2001年為胡正明設技術長一職，「拿出辦法來」原是張忠謀送給胡正明一塊水晶牌上的題字，以提醒其工作任務。胡正明在書中透露，當時張忠謀交給他兩道長期課題，第一是將台積電從技術追隨者變成技術領先者，第二是讓台積電在智慧財產權上的收支達到平衡。

魏哲家為胡正明新書寫推薦序，他表示，為這本書寫序很光榮，但看到書名是「拿出辦法來」時嚇了一跳，壓力排山倒海而來，因為他也拿到一樣的牌子，「當你的老闆告訴你拿出辦法來，就表示你沒有辦法」。

魏哲家在推薦序中，提到在其求學時就已讀到胡正明關於半導體元件可靠性的研究，而真正有機會認識則是胡加入擔任台積電技術長。自己有幸站在半導體產業發展的現場，親眼看見胡正明播下種子，在多年後開花結果。

魏哲家還特別點出其他對胡正明佩服之處，包括如目前正值選舉期間，胡正明書中提及，國家應把候選人說過的話與做過的事調查清楚，總結出來讓選民取捨。但魏哲家認為這在台灣很困難，因為每個人都想把自身好的講出來，但壞的不講，這是現在比較奇怪的現象。