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東元射三箭挑戰千億年營收 力拚三年內達標

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
東元電機昨天舉辦70周年論壇暨慶祝大會，董事長利明献致詞並以「東元電機的產業升級與未來十年展望」為題進行專題演講。記者余承翰／攝影
東元電機昨天舉辦70周年論壇暨慶祝大會，董事長利明献致詞並以「東元電機的產業升級與未來十年展望」為題進行專題演講。記者余承翰／攝影

東元（1504）昨（16）日舉辦70周年論壇暨慶祝大會，董事長利明献會後接受媒體聯訪時指出，公司下一個十年，將聚焦能源、AI資料中心基建、動力載具等三大商機，藉此挹注營運成長。

利明献透露，公司目前正與鴻海研議相關合作計畫，而且已有日本、北美的AI公司主動洽談，最快今年底前就會傳出好消息，而內部目標是三年內達成千億元營收，因此未來積極鎖定上述三大商機。

利明献表示，資料中心、電動載具、機器人雖然看起來是不同的市場，但背後其實是同一套能力，無論是電源、冷卻或能源系統，東元都相當了解，並且有能力整合起來，以整套的解決方案來協助客戶解決問題。

東元今年前三季營收達476.39億元，年增8.8%，業績表現持穩向上。利明献表示，目前全球算力大多集中在五大雲端服務商，而AI基礎建設的需求仍然火熱，甚至不少企業都期望能加速建置速度，因此公司透過模組化技術，將資料中心建置時間從原先18至24個月，縮短為九個月，藉此滿足客戶需求。

據悉，東元過去累積70年的經驗，已有不少馬達、動力系統、機電工程的實績，並掌握了電力、冷卻、工程以及能源管理能力，所以有能力提供客戶整套的AI基礎建設解決方案。

利明献強調，東元下一個十年願景就是創造更高的價值，將過去70年累積的經驗整合升級，並在全球AI浪潮驅動下，持續乘風破浪前行，攜手產業夥伴推動轉型，共同邁向永續成長、開創新局。

利明献認為，面對AI革命、全球電氣化與淨零轉型，企業競爭力已不再只取決於單一產品，而在於能否整合技術、工程及全球服務能力，為客戶解決更複雜的能源與基礎建設需求，而東元已經準備好了，將攜手客戶共創商機。

東元 營收 鴻海

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