鴻海與三菱電機簽訂策略聯盟 攜手經營汽車設備事業

鴻海（2317）透過旗下投資管理子公司Lin Yin International Investment Co., Ltd.（以下簡稱「Lin Yin」）與三菱電機株式會社（以下簡稱「三菱電機」）16日宣布，雙方將正式簽訂策略聯盟，共同經營汽車設備事業。透過本次合作，雙方攜手發展次世代移動解決方案，並強化日本汽車產業的永續成長。

根據合作協議，三菱電機將移轉旗下負責汽車設備事業的三菱電機移動株式會社（Mitsubishi Electric Mobility Co., Ltd.）50%股權予Lin Yin，未來由雙方共同經營三菱電機移動。此次股權移轉交易金額預計為1,150億日圓。根據股權移轉協議，標的事業的企業價值（Enterprise Value）為3,200億日圓，股權價值（Equity Value）為2,300億日圓，本次交易價格即依據股權價值計算，對應移轉之50%股權。

本次股權移轉仍須符合相關契約條件，包括取得《競爭法》及其他適用法令所要求之主管機關核准與許可。待相關條件均獲滿足後，預計於2027年10月1日完成股權移轉交易。

透過此次共同經營，雙方將結合三菱電機移動的技術與研發能力，尤其是在電子動力系統（electric powertrain）、軟體及車輛控制等領域的優勢，以及鴻海在速度、規模與市場落地方面的能力。雙方將合作打造源自日本的高品質電動車平台（基礎架構），共同推動次世代移動解決方案的普及與發展。

此次策略聯盟將把「日本製造」長期淬鍊的先進技術與品質，轉化為次世代移動領域的全新價值，進一步強化日本國內產業基礎，並支持汽車產業的永續成長。展望中長期，雙方將致力把日本的技術與品質推向全球市場，進一步提升「Made in/by Japan」的價值，並向全球展現日本製造業的全新可能性。