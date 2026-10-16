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挺政府赴美設AI產業園區！童子賢：飛天車設備成熟 但缺應用情境

經濟日報／ 記者王郁倫／即時報導
和碩董事長童子賢。記者余承翰／攝影
和碩董事長童子賢。記者余承翰／攝影

和碩（4938）董事長童子賢16日針對特斯拉發表的最新飛天車Roadster，以及經濟部指將赴德州設立科技園區發表談話。

童子賢指出，空中是一個待開發的好領域，但要讓無人機動起來非常不容易，雖然設備本身已經相當成熟，但台北、上海、華盛頓等重要都市上空因空中交通動線與法規尚未成熟，未必會給飛，且各國政府都會擔心安全防衛與國安問題，例如掉下來或有恐怖分子炸彈。

他指出，早期做物流的人，幻想滿天都是無人機運貨，能取代地面送餐或送包裹、減輕地面交通負擔；但現實中，受限於國安管理與航道擁擠問題，地面上依然是騎著三輪摩托車、後面載一個大箱子在跑。

他表示馬斯克發展地上跑的特斯拉、太空飛的低軌衛星，現在發展中間的飛天車是很自然的走向，但應用的情境（scenario）還要想出來，不能只是想著在高速公路塞車就飛起來，而且就算設備做出來，航道擁擠及法規管制也不見得允許飛上天。

童子賢指出，關於飛天車，應用主題還是要先出來，目前為止他個人想不出來飛天車有什麼應用情境。

經濟部證實台灣會赴德州設AI產業園區， 投資規模上看40億美元，對此童子賢指出，大企業如台積電（2330）到亞利桑那或德州設廠，員工居住與基礎建設可以自己包辦，但產業需要整體聚落，如無塵衣怎麼清洗？特用材料、加工品、ABF載板供應等等。

他指出，這套模式過去就有類似做法，類似廣達（2382）到上海松江設立Qbus，就是把台灣供應鏈整包帶過去，人到外地仍要吃飯睡覺，生病要看醫生，台灣官方擁有科學園區管理局的營運經驗，將這套模式複製到國外，不用讓中小企業自己從營造到吃飯都重新摸索過，這樣效率很低，讓中小企業產業鏈共同待在政府幫忙規劃的園區是不錯的。

他也舉新加坡跟比利時商為例，新加坡在中國大陸會蓋新加坡園區，在裡面接到規劃跟生活機能都讓人誤以為置身新加坡。和碩到越南海防設廠，當時也是找到比利時開發商包下的海防幾十公頃土地，比利時商處理填海造陸、廢水與海水淡化，包辦基礎設施大幅提升中小企業的運作效率。

他指出，科技園區模式讓企業進駐後只需專注於蓋廠營運，並按需求付費使用廢水處理與水電設施，大幅提升了產業跨國運作的效率。

赴美 童子賢 和碩

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