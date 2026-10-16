簡立峰：AI失控論只是一種想像 台灣軟硬體迎AI新經濟

Google台灣前董事總經理簡立峰今天表示，說人工智慧（AI）失控論「還早」，AI失控論「只是一種想像」，AI應用讓軟體工具進入門檻大幅降低，台灣軟硬體產業可善用契機，發展AI時代新經濟。

東元電機下午舉行70週年論壇，簡立峰受邀演講表示，AI發展越來越聰明，從聊天、推理至代理，進步速度越來越快，代理式AI應用已經改變程式設計（coding）及內容生成產業，進一步產生「典範轉移」。代理式AI應用也帶動個人創業，以及加速軟體、財務、法律、會計、採購、稽核領域企業代理新生態興起。

展望代理式AI應用發展，簡立峰指出，今年下半年代理式AI發展最受關注的話題，就是AI開始具備自主改進能力，「AI開始會自己做筆記」，人類似乎處於「加速發展」和「失控風險」的十字路口。

簡立峰指出，人類賦予AI能力「找資料教自己」及「寫程式可以改」，產生了AI可能失控的論點，但說AI失控論其實還太早，「沒電AI就沒有辦法了」，「失控論只是一種想像」；但是簡立峰表示，現在需要反思的是AI投資，所有錢都拿去創造AI能力、而沒有製造圍欄，有點像是「只養老虎、卻不蓋公園」。

展望代理AI新經濟，簡立峰表示，已帶動新藥開發和新材料縮短研發週期、材料及藥物篩選、以及電路和晶片設計等領域。他認為，AI時代新經濟也可能來自傳統產業AI化，特別是AI縮短研發時程，產生更創新商品、帶動更多消費。

簡立峰指出，AI應用改變軟體產業，使得軟體工具進入門檻大幅降低，這對台灣來說是絕佳機會。台灣硬體產業可重新掌握利用AI軟體的契機，用AI提升研發效能，避免被彎道超車；台灣軟體產業可利用台灣半導體和資通訊硬體產業的實力相互整合，在智慧醫療和智慧製造等領域建立更強的護城河。