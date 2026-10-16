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AI改變年輕族群消費決策 Dcard推排行榜與AI工具助品牌掌握商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Dcard分享最新觀察，年輕消費者除了透過AI整理資訊、比較商品，也會參考社群中的真實使用心得，「AI找選擇、社群做驗證」成為值得關注的消費新趨勢。聯合報系資料照
Dcard分享最新觀察，年輕消費者除了透過AI整理資訊、比較商品，也會參考社群中的真實使用心得，「AI找選擇、社群做驗證」成為值得關注的消費新趨勢。聯合報系資料照

隨著AI融入日常生活，年輕世代找商品、比價格、看評價的方式也正在改變。Dcard於「2026 Dcard AI行銷年會」分享最新觀察，年輕消費者除了透過AI整理資訊、比較商品，也會參考社群中的真實使用心得，「AI找選擇、社群做驗證」成為值得關注的消費新趨勢。

掌握年輕世代商機，Dcard也在年會中公布全新AI行銷解決方案Dcard Auto AI，協助消費者快速掌握熱門商品與網友使用心得，同時結合真實社群數據，幫助品牌了解市場需求、一鍵產出行銷建議。

Dcard數據顯示，9月透過ChatGPTGemini等生成式AI服務使用Dcard的流量，相較於2025年7月大幅成長191%。根據Google Search Console數據，Dcard內容在Google生成式AI搜尋功能中，平均每天更獲得近150萬次曝光，顯示社群中的真實討論正透過AI搜尋獲得更多被看見的機會，美妝、醫美、旅遊、美食等與消費選擇相關的內容最受關注。

進一步比較2025年第3季與2026年第3季透過AI服務進入Dcard的流量變化，「職涯探索」成長111%、「升學考試」成長89%、「消費選擇」成長39%，「投資理財」也成長19%。從日常購物到職涯、升學與理財，AI正逐漸成為年輕世代探索不同選擇的新管道，也讓社群中的真實經驗有更多機會被看見。

為了讓消費者更方便參考網友評價，Dcard宣布推出商品熱門討論排行榜「Dcard 心動榜（https://dcard.link/RHEwv7）」，彙整站上討論熱烈、深受推薦的熱門商品，涵蓋保養、清潔及保健食品等多個品類，讓網友不用逐篇爬文，就能快速掌握熱門商品與網友評價。

消費者取得資訊的方式越來越有效率，也讓品牌面臨新的挑戰。當消費者已經看完AI推薦、參考網友評價，甚至準備下單，品牌卻可能還在蒐集數據、了解市場需求，形成新的「決策時差」。

為了協助品牌縮短「決策時差」，Dcard推出以真實社群數據為基礎的AI行銷解決方案Dcard Auto AI，涵蓋輿情洞察、AI Search、廣告投放與口碑行銷四大領域。透過結合Dcard平台上的真實討論與數據，讓AI分析與行銷建議有所依據，降低生成錯誤資訊的風險。Dcard已率先將AI導入內部廣告與行銷工作，部分流程的作業時間縮短約80%，此次進一步將相關經驗延伸至品牌端，協助行銷人員減少繁複的準備工作，更快回應消費者需求，把心力留給更重要的創意與策略。

Dcard Gemini ChatGPT AI

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