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巴斯夫推出 「GLYTHERMIN」資料中心熱管理解決方案

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
AI帶動液冷需求升溫，巴斯夫推出GLYTHERMIN資料中心熱管理解決方案。巴斯夫提供
AI帶動液冷需求升溫，巴斯夫推出GLYTHERMIN資料中心熱管理解決方案。巴斯夫提供

巴斯夫16日表示，隨人工智慧（AI）應用快速發展，帶動全球資料中心液冷需求攀升，旗下GLYTHERMIN DC PG25已獲得NVIDIA輝達） DSX Ready Coolant 認證。

巴斯夫指出，隨著AI與雲端運算快速發展，全球資料中心持續擴張，對能源效率與熱管理提出更嚴格的要求。巴斯夫透過Glythermin系列產品，為新一代液冷資料中心提供高效能熱傳導流體，協助AI基礎設施維持穩定且可靠的運作。

過去五年間，全球資料中心容量幾乎翻倍。隨著AI應用快速發展，機櫃功率密度大幅提升，搭載高效能CPU與GPU的AI伺服器，其單櫃熱負載甚至可超過150 kW。在高熱密度運算環境下，傳統風冷技術已經難以滿足散熱需求。因此，愈來愈多AI資料中心營運商開始導入直接液冷（DLC）技術，透過在熱源處直接移除熱量，有效提升散熱效率。

巴斯夫推出的Glythermin DC與Glythermin PG，專為資料中心液冷環境打造，可應用於一次側冷卻迴路及直接液冷系統，為高功率密度運算環境提供穩定可靠的熱管理解決方案。

巴斯夫表示，在DLC（Direct Liquid Cooling，直接液冷）系統中，安裝於處理器與GPU上的冷板是關鍵的高效換熱元件，可直接在熱源處將熱量傳遞至循環冷卻液。冷卻液隨後流經冷卻液分配單元（CDU），由其監測並控制冷卻迴路的溫度、流量及壓力。相較於傳統風冷，液冷可滿足高熱密度運算需求，支援更高的機架功率密度。巴斯夫在熱傳導流體領域的深厚經驗，結合成熟的丙二醇技術與先進腐蝕防護配方，推出Glythermin系列產品。該系列不僅具備可靠的冷卻效能，更能為系統提供長效保護。其配方可延長冷卻液使用壽命、降低添加劑耗損，同時有效防止腐蝕、老化及沉積物生成，確保冷卻系統長期穩定運行。

巴斯夫指出，Glythermin DC PG 25已獲得NVIDIA DSX Ready Coolant認證。該產品符合NVIDIA PG25冷卻液規範，可協助AI資料中心業者在評估單相冷板液冷方案時，更具信心。

巴斯夫資深副總裁暨燃油與潤滑油解決方案業務部負責人畢納表示：「資料中心營運商需要在性能、品質與供應穩定性方面值得信賴的合作夥伴。透過全球生產布局、深厚的冷卻液專業知識，以及巴斯夫一體化價值鏈優勢，我們有能力支援AI與資料中心產業的快速發展。我們的全球一體化供應鏈體系，可確保全球客戶獲得穩定且高品質的Glythermin冷卻液供應。」

巴斯夫積極參與全球液冷技術與產業標準的發展，並投入開放運算計畫（OCP），美國國際材料試驗協會（ASTM International）以及中國大陸GB標準委員會等組織的技術交流與標準制定工作，共同推動永續液冷技術的創新與產業發展。

巴斯夫 NVIDIA 輝達

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