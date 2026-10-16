東元邁入70周年 利明献：整合機電經驗搶AI商機

老牌電機廠東元邁入70周年，董事長利明献表示，企業對電力、能源與製造的想像已全被改寫，東元現在要做的不是拋棄過去，而是將累積數十年的技術重新組合，整合過去70年的產品與經驗後轉型升級，搶進能源、AI（人工智慧）資料中心基建、動力載具商機。

東元從馬達製造起家，而後版圖逐步跨到機電、空調與能源工程，近年再擴充變壓器及海外資料中心工程，近年積極耕耘AI商機，包含拓展模組化AI資料中心商機。利明献直言，「如果我們心裡面認為東元還是一家馬達製造公司，轉型永遠不會發生。」

利明献表示，AI政重新定義產業，並被稱為第四次的產業革命，而東元重新定義對能源、對電力以及製造的想像。東元逐步從單一設備供應商，逐步轉型為以客戶需求為核心的解決方案整合商，深度布局AI領域。

利明献透露，東元做資料中心工程已長達20年、已累積超過1GW實績，但這3年AI發展帶來的最大震撼是時間上的壓力。他指出，過去蓋一座資料中心往往需要24個月，現在海內外客戶上門直接要求「能不能在9個月內完工？」

利明献表示，因此東元也推出「模組化資料中心」解決方案，透過預製標準化規格，將建置期大幅縮短70%，同時還解決電力、高散熱冷卻與工程整合問題。

利明献表示，現在競爭的關鍵，不是單一設備的能力，而是能不能把電力、冷卻、工程以及能源管理真正的整合起來，所以，在AI的時代，比的不僅是設備，比的是整體能力。時間的壓力也正在改變資料中心取得電力的方式。

對於營運展望，利明献表示，他看到的不僅僅是幾個新的產品或市場，而是新的價值創造的方式，要把70年累積的能力，轉化成下一個時代的價值，從能源AI基礎建設，到智慧動力，東元正在走向同一個方向，也就是從提供產品，到綜合領域，從滿足需求，到創造價值。