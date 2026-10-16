童子賢評馬斯克飛天車 「就算你會飛 法規也不見得允許」

特斯拉（Tesla）16日發表全新一代Roadster雙門電動跑車，甚至導入SpaceX火箭技術，讓車輛短暫升空。對此，和碩（4938）董事長童子賢16日坦言，「現在demo可以，就算你會飛，法規也不見得會允許你飛。」

東元電機（1504）成立70周年，16日舉行「東元電機70周年論壇暨慶祝大會」，邀集產業領袖分享AI、能源與製造轉型趨勢，童子賢受邀演講，會中接受媒體提問。

針對特斯拉「飛天車」，童子賢坦白指出，「現在demo可以，就算你會飛，法規也不見得會允許你飛。」

童子賢認為，因為航空器的管制，怕你突然掉下來變恐怖分子。童子賢幽默形容，馬斯克是當然沒問題，「因為他每天都在太空飛。（指SpaceX）」

童子賢指出，所以他去發展地上跑的特斯拉，天空飛的低軌衛星，現在發展這中間的（飛行車）是很自然這樣子。

但童子賢分析，自己想不出應用。他舉例，我們現在有很多裝置或者是無人機也成熟了，可是你沒有看到台北市天空布滿無人機，這是因為法規不容許，就像重機車很成熟，但是不准你上高速公路。

童子賢說，現在無人機很多，但為什麼沒能取代地面跑的Uber？早期做物流的人就幻想滿天都是無人機，可是後來發生一大堆國安管理問題，或是說像馬斯克飛天車，會不會撞到？