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Google 攻克量子運算關鍵瓶頸 有望加速推進發展

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

Google量子AI團隊在量子計算領域取得關鍵進展，將量子錯誤率降低約40倍，有望大幅削減構建實用量子系統所需的硬件成本，加速商業化。台廠中硬體方面廣達（2382）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、金寶（2312）等大廠皆已投入相關研究；後量子密碼學的部分則有華電網（6163）、普鴻（6590）等廠商參與。

Google於15日於《科學》雜誌發表相關研究， 其Willow處理器上驗證了一種名為「魔術態培育」的技術，將量子錯誤率降低約40倍，T-state Logic保真度達到99.99%。這是迄今為止該領域的最高紀錄。不過Google同時表示，仍需在更大規模上驗證該技術的可行性，距離實用化量子計算仍有相當距離。

業界看好，此次突破若能成功擴展，將大幅壓縮構建容錯量子系統所需的硬件規模，對量子運算商業化路徑具有重要意義。

法人看好，當量子電腦發展進程加速，將成為廣達、鴻海、仁寶、金寶等ODM廠除AI外的新一大成長動能。同時，後量子密碼的需求也將會被快速帶動，華電網、普鴻等相關供應鏈也有望同步受惠。

Google 普鴻 廣達

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