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廣錠搶進AI資料中心統包市場 首座8MW大案落腳南台灣

經濟日報／ 記者王郁倫／即時報導
廣錠能源總經理詹子奇。記者王郁倫／攝影
廣錠能源總經理詹子奇。記者王郁倫／攝影

廣錠（6441）今年奪下東盟開發實業台南學甲智慧儲能案場，再度鎖定AI資料中心商機，近期將取得南台灣8MW資料中心統包（EPC）專案，廣錠指出，未來3年AI資料中心需求供不應求，廣錠要扮演AIDC能源端的EPC統包建置商。

廣錠董事長廖良彬指出，看好AI商機，廣錠也進軍EPC（統包工程）與AIDC（AI資料中心）基礎建設商機，廣錠的服務範圍從最前端與業主溝通需求、做可行性評估，到基礎設計規劃，都可以由團隊工程師與研發人力完成，同時也與協力廠商合作完成建置。

廖良彬指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這兩年一直強調用電力定義AIDC，廣錠的專長就是電，所以為加速客戶案場建置，開發出2MW / 2.5MW的貨櫃型模組（Containerized Model）讓業主可以快速複製與擴充。

廣錠能源總經理詹子奇指出，集團第一個AIDC案子將會落腳台灣南部，規模大概8MW，總投資金額達幾十億元新台幣，業主是算力租賃公司（Neo Cloud），期望廣錠幫忙找地、找電、蓋廠。

詹子奇表示，未來3年台灣的AIDC絕對是供不應求，最難找的不是設備，而是土地、電力，台灣有絕佳的地理位置，廣錠又掌握了電與貨櫃預製技術，貨櫃預製最快1.5到2個月完成，將以最快速度搶下市場

廣錠耕耘儲能市場多年，2019年起為美商代工儲能系統，累計出貨量已超過4GWh，在台灣累積建立6座自有儲能案場，並有穩定運轉實績，今年4月旗下廣錠能源取得東盟開發實業台南學甲不鏽鋼廠10.32MW／20.064MWh表後智慧儲能統包工程，預計2027年1月完工。

詹子奇表示，這意味公司已逐步建立從設備設計、系統整合、工程建置到能源管理的完整能力。

廣錠旗下廣錠能源以及2026年7月正式設立的光通訊模組與散熱技術子公司廣熯科技（Coolify）本周共同參展國際能源展，廖良彬表示，AI算力中心當前面臨的兩大關鍵挑戰，是「電」與「熱」，隨GPU運算密度快速提升，叢集運算帶來的毫秒級負載變化，對電力品質、供電穩定性及儲能系統響應速度將有更高要求。

市場 南台灣 NVIDIA

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