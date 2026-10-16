工研院攜手產業成立TBC光電技術聯盟 加速高效太陽電池產業化

在經濟部的支持下，工研院今日於Energy Taiwan台灣國際智慧能源週串聯元晶、聯合再生、茂迪、續日、友晁、立創與碩禾等上下游七大指標業者，成立「TBC（穿隧氧化鈍化背接觸）光電技術聯盟」。透過被譽為下世代太陽光電主流、能突破矽晶效率極限的TBC技術，聯盟將打破過去單打獨鬥的局面，全力加速國產關鍵技術的商業化落地，打造最強韌的綠能供應鏈。

經濟部能源署署長吳志偉指出，台灣太陽光電雖曾領航全球，但面對產業疊代與新技術崛起，更需要透過TBC光電技術聯盟的成立，把模組、材料與設備端全部串連起來。他以「充電電池」為例勉勵大家，期盼產業界能像最近補充電電心一樣再次「衝一次」，把產業鏈與技術實力重新建構、大步突破，積極迎戰2050淨零轉型的強勁綠電需求。

工研院綠能與環境研究所技術總監林福銘說明，在經濟部能源科技專案的支持下，工研院開發出兼具高效能與經濟效益的關鍵技術。此次展示的TBC太陽電池，將電池正面金屬電極移至背面，提升有效受光面積，並結合雙極性鈍化接觸設計，降低光學與電性損失，進一步提升轉換效率。此外，為了在提升發電效率的同時降低銀使用量與生產成本，同時搭配「雷射銀包銅電極技術」，為光電產業帶來效能與成本兼顧的技術方案。

作為聯盟成員代表的聯合再生總經理姜暭先表示，在工研院號召與經濟部資源挹注下，國內上下游廠商成立TBC光電技術聯盟，有助於促進國內光電產業上下游協同合作與技術整合。透過產業界的共同投入，未來將加速新世代高效率太陽電池技術導入與量產，拓展海內外綠能市場。

TBC光電技術聯盟成員將持續深化技術交流、驗證合作及市場實證，共同推動高效率太陽電池技術產業化，提升國內光電產品競爭力與綠電供應效益，協助台灣邁向淨零永續目標。