台灣光罩插旗「矽島九州」核心 斥資7.5億日圓收購TCK

台灣光罩今日宣布重大海外投資布局，董事會決議斥資7.5億日圓（約合新台幣1.6億元）全資取得日本半導體設備技術服務商T.C.K. Corporation（TCK）100%股權。台灣光罩從精密光罩製造跨足日本半導體關鍵設備本體，組裝及相關工程技術服務，以實體營運據點拓展日本政府「矽島九州」政策核心版圖。

TCK深耕日本熊本達33年，具備深厚國際設備大廠技術底蘊，名列日本官方「矽島九州」產業地圖之設備維護與服務企業。半導體製程對機台穩定度要求嚴苛，能否在有限時程內完成關鍵設備效能調校並達到一致的製程規格基準，高度仰賴工程團隊的核心技術能力以及客戶間長年累積的互信合作。

受惠於九州擴產趨勢與日系研磨設備龍頭新量產線相繼開出，隨著原廠產能擴充與新機台持續開出，TCK憑藉扎實的技術服務能量，精準掌握維運擴展契機，2027年營運成長動能明確，未來可望在持續深化核心服務價值下維持穩健獲利。

台灣光罩總經理陳立惇表示，精密光罩製造與晶圓廠設備運作技術支援，皆為半導體生態系運作中不可或缺的關鍵支柱。本次併購有助於公司在既有光罩業務基礎上，建立日本在地設備技術能量，並就近支援台日半導體客戶之跨國工程支援需求。此外，TCK帳上具備穩定淨現金流，交易完成後預期將對母公司產生穩健的財務與營運綜效。