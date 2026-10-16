快訊

拍捏頭錯位照…陸交換生發文稱「小小賴清德拿下」 遭移民署驅逐出境

MLB／道奇老化速度太快、魔力消失 洛時：無緣3連霸主因是大谷翔平

路人直呼誇張！戰車騎上省道安全島受困處理中 軍方一度阻止拍照

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣光罩插旗「矽島九州」核心 斥資7.5億日圓收購TCK

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣光罩總經理陳立惇。聯合報系資料照
台灣光罩總經理陳立惇。聯合報系資料照

台灣光罩今日宣布重大海外投資布局，董事會決議斥資7.5億日圓（約合新台幣1.6億元）全資取得日本半導體設備技術服務商T.C.K. Corporation（TCK）100%股權。台灣光罩從精密光罩製造跨足日本半導體關鍵設備本體，組裝及相關工程技術服務，以實體營運據點拓展日本政府「矽島九州」政策核心版圖。

TCK深耕日本熊本達33年，具備深厚國際設備大廠技術底蘊，名列日本官方「矽島九州」產業地圖之設備維護與服務企業。半導體製程對機台穩定度要求嚴苛，能否在有限時程內完成關鍵設備效能調校並達到一致的製程規格基準，高度仰賴工程團隊的核心技術能力以及客戶間長年累積的互信合作。

受惠於九州擴產趨勢與日系研磨設備龍頭新量產線相繼開出，隨著原廠產能擴充與新機台持續開出，TCK憑藉扎實的技術服務能量，精準掌握維運擴展契機，2027年營運成長動能明確，未來可望在持續深化核心服務價值下維持穩健獲利。

台灣光罩總經理陳立惇表示，精密光罩製造與晶圓廠設備運作技術支援，皆為半導體生態系運作中不可或缺的關鍵支柱。本次併購有助於公司在既有光罩業務基礎上，建立日本在地設備技術能量，並就近支援台日半導體客戶之跨國工程支援需求。此外，TCK帳上具備穩定淨現金流，交易完成後預期將對母公司產生穩健的財務與營運綜效。 

光罩 日圓 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

禾榮科砸15.55億元苗栗購地 擴大BNCT全球布局

日本半導體ETF 有看頭

台中廠剛啟用 美光台中新廠明年產能被訂光

台法學者探討台灣半導體產業核心地位 釐清5大誤解

相關新聞

童子賢評馬斯克飛天車 「就算你會飛 法規也不見得允許」

特斯拉（Tesla）16日發表全新一代Roadster雙門電動跑車，甚至導入SpaceX火箭技術，讓車輛短暫升空。對此，和碩（4938）董事長童子賢16日坦言，「現在demo可以，就算你會飛，法規也不見得會允許你飛。」

Google 攻克量子運算關鍵瓶頸 有望加速推進發展

Google量子AI團隊在量子計算領域取得關鍵進展，將量子錯誤率降低約40倍，有望大幅削減構建實用量子系統所需的硬件成本，加速商業化。台廠中硬體方面廣達（2382）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、金寶（2312）等大廠皆已投入相關研究；後量子密碼學的部分則有華電網（6163）、普鴻（6590）等廠商參與。

廣錠搶進AI資料中心統包市場 首座8MW大案落腳南台灣

廣錠（6441）今年奪下東盟開發實業台南學甲智慧儲能案場，再度鎖定AI資料中心商機，近期將取得南台灣8MW資料中心統包（EPC）專案，廣錠指出，未來3年AI資料中心需求供不應求，廣錠要扮演AIDC能源端的EPC統包建置商。

借鏡廣達松江廠「Q bus」模式 童子賢：政府海外設園區有助中小企業

台灣政府計劃籌資數十億美元，在美國開展工業園區，為輝達（NVIDIA）及其他AI硬體業者在當地建立完整供應鏈，對此和碩（4938）董事長童子賢16日回應，這就好像廣達（2382）以前到中國大陸上海松江設廠，他有一個叫「Q bus」，就好像一台巴士一樣，把你整個打包一起運過去。

胡正明出書魏哲家力挺自曝用ChatGPT寫序 鼓勵大家用AI台積電會受惠

台積電董事長暨總裁魏哲家今日方挺昔日同事、有「三維電晶體（FinFET）之父」之稱、前台積電技術長、現任中央研院院士胡正明新書《拿出辦法來》發表會。魏哲家在致詞時幽默指出，為了替新書寫序，他使用ChatGPT修飾草稿，發現相當好用。他鼓勵眾人，要多用AI，Token愈用愈多，就會用到台積電的晶片。

特斯拉新車真的飛上天 童子賢揭1限制：空中交通動線未成熟

特斯拉（Tesla）發表新款Roadster電動跑車，結合SpaceX火箭技術的冷氣體推進器，實現短暫懸浮飛行功能。代工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。