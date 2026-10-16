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借鏡廣達松江廠「Q bus」模式 童子賢：政府海外設園區有助中小企業

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
東元電機16日舉行70周年論壇暨慶祝大會，左至右為華新麗華董事長焦佑倫、東元電機董事長利明献、和碩聯合科技董事長童子賢、前Google台灣區分公司總經理簡立峰。記者吳凱中／攝影
東元電機16日舉行70周年論壇暨慶祝大會，左至右為華新麗華董事長焦佑倫、東元電機董事長利明献、和碩聯合科技董事長童子賢、前Google台灣區分公司總經理簡立峰。記者吳凱中／攝影

台灣政府計劃籌資數十億美元，在美國開展工業園區，為輝達（NVIDIA）及其他AI硬體業者在當地建立完整供應鏈，對此和碩（4938）董事長童子賢16日回應，這就好像廣達（2382）以前到中國大陸上海松江設廠，他有一個叫「Q bus」，就好像一台巴士一樣，把你整個打包一起運過去。

東元電機（1504）成立70周年，16日舉行「東元電機70周年論壇暨慶祝大會」，邀集產業領袖分享AI、能源與製造轉型趨勢，童子賢受邀演講，會中接受媒體提問。

針對台灣政府計劃在美國開展工業園區一事，童子賢表示，新加坡很擅長在海外蓋園區，比如說以前中國大陸蘇州有新加坡園區。而像台積電（2330）這種大企業到亞利桑那或到德州，當然都沒有問題，基礎建設到員工休閒居所都可以自己包。

童子賢舉例，可是產業有時候會遇到，比如說只有一個大公司還不行，你需要整個產業聚落。像台積電在美國設廠，請問他的無塵衣誰來洗？是不是無塵衣都要打包送回台灣？比如說他特用的某些「小材料，小加工品」，是不是也要送回台灣？

童子賢指出，如果台廠去到海外要打造整個產業聚落，「像以前的廣達到上海松江設廠，他就有一個叫『Q bus』，就好像一台巴士一樣，把你整個打包一起運過去，這樣你就不用選擇自己騎腳踏車啦、走路。」

童子賢說，如果政府到德州去設這樣一個園區，我就會把它想成是類似廣達Q bus。

童子賢認為，人去海外工作要吃飯、要睡覺，生病的時候要看診，但讓沒有國際經驗的中小企業，從營建施工到吃飯看診都要重新摸索，這樣的效率很低。

他指出，因此，如果連中小企業都有必要去形成一個產業鏈，那麼讓這些公司待在政府幫他們規劃的產業聚落，其實是一個不錯的選擇。

廣達 童子賢 中小企業

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