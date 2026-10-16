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胡正明出書魏哲家力挺自曝用ChatGPT寫序 鼓勵大家用AI台積電會受惠

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
「三維電晶體之父」胡正明（右）今天舉行新書發表會，台積電董事長魏哲家（左）出席力挺。記者葉信菉／攝影
「三維電晶體之父」胡正明（右）今天舉行新書發表會，台積電董事長魏哲家（左）出席力挺。記者葉信菉／攝影

台積電董事長暨總裁魏哲家今日方挺昔日同事、有「三維電晶體（FinFET）之父」之稱、前台積電技術長、現任中央研院院士胡正明新書《拿出辦法來》發表會。魏哲家在致詞時幽默指出，為了替新書寫序，他使用ChatGPT修飾草稿，發現相當好用。他鼓勵眾人，要多用AI，Token愈用愈多，就會用到台積電的晶片。

今日出席的產學人士還包括前工研院院長史欽泰、旺宏電子總經理盧志遠、美國國家科學院海外院士朱敬一、敦泰電子董事長胡正大、陽明交大校長林奇宏、陽明交大副校長孫元成、清大半導體研究學院院長林本堅、臻鼎總經理簡禎富、台積電文教基金會董事陳健邦及世界先進董事長方略等。

胡正明院士發明三維電晶體（FinFET）化解晶片過熱危機，幫助半導體產業突破技術瓶頸、延續產業進步動能。

魏哲家致詞時展現幽默本色，他說這幾天為了準備法說會，相當緊張，怕股價下跌，結果真的跌了，心緒頗受影響。

他繼續說，這次為了幫胡正明新書寫序，先擬草稿。看到書名，自己嚇了一大跳，壓力頓時排山倒海而來。因為「我也拿到一模一樣的水晶牌：拿出辦法來」，當你老闆叫你拿出辦法，表示你沒有辦法。

他接著一一點名台下的昔日同僚，大家都拿過一樣的水晶牌，笑稱自嘲說：「我們這幾個都是沒有辦法的人」。

魏哲家說，他本來打算為這本新書寫一篇很長的序，請秘書幫忙打字，結果被拒絕了。他只好對著手機慢慢講，再用ChatGPT修飾，結果證明相當好用。

他笑稱，原本不出席對台積電生意沒好處的活動。但現在他利用這個場合鼓勵大家要多用AI，Token愈用愈多，就會用到台積電的晶片，這樣一來，台積電受惠，「我還是達到目的了」。

接著，他提到自己在序中沒寫道的部分，跟如今的情勢也很應景。魏哲家說，胡正明在書中提到，針對每個投入選戰的候選人，國家應該把他們過去所說所做調查清楚，讓選民有所取捨。「但是，這在台灣很困難，每人都只講好的，壞的不講！」，隨後他立刻警覺，強調說自己沒有批評任何人。

最後他鼓勵大家去買這本書，讀這本書。這是胡教授專業之外所展現出來的修身紀錄，這是這個社會必須要尊重和學習的。

魏哲家在《拿出辦法來》的推薦序中表示，「初次聽聞胡教授，是在我還在求學的時候。當年讀到他有關半導體元件可靠性的研究，就知道他在這個領域是世界首屈一指的學者。真正有機會認識他，則是在他加入台積電擔任技術長之後。而他在台積電服務的那三年，為我們日後的技術發展留下了深遠的影響。」

魏哲家 ChatGPT 台積電

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影／三維電晶體之父胡正明新書發表會 魏哲家出席力挺

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