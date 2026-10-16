鴻海科技日推出「科技教育館」 打造下一代科技啟蒙基地

鴻海（2317）年度盛會「2026鴻海科技日」（HHTD26）今年首度打造「科技教育館」，將於10月31日（六）09:30至17:00在台北南港展覽館一館一樓J區開放一般民眾參觀。展區以「下一代的AI科技啟蒙基地」為定位，集結集團旗下事業單位、鴻海研究院與鴻海教育基金會，規劃5大科技展區、15種「小小職業體驗」，讓學齡兒童透過故事、遊戲與互動，親手認識AI、電動車、智慧製造、前瞻科技與永續環保。

科技教育館是鴻海科技集團落實企業社會責任與人才培育的具體行動，聚焦三大目標：「AI教育向下扎根」，讓孩子接觸真實的科技應用，建立未來科技人才的啟蒙基礎；「科普轉譯」，把複雜技術轉化為孩子聽得懂的語言；「未來職業探索」，讓孩子扮演驅動未來AI城市的關鍵角色。

科技教育館以「五大科技星球冒險，蒐集你的未來技能」為主題。孩子入場後領取「未來護照」，登上一座「未來市民星際基地」，前往五顆各有守護者的科技星球：

● 智慧城市守護者（守護者：希堤City）：由鴻海智慧城市團隊與夏普共同呈現，體驗AI話務員、AI訓練師。 ● 未來移動（守護者：卡爾Car）：由鴻華先進打造，化身電動車設計師。 ● 智慧工廠（守護者：吉爾Gear）：由FII工業富聯、FIT鴻騰精密、FIH富智康共同參與設計，可體驗AI伺服器組裝員、機器人設計師、先進製造工程師、光學工程師與產品設計工程師。 ● 未來科技探索營（守護者：斯特萊Satellite）：由鴻海研究院與鴻海教育基金會帶領，孩子可以扮演AI科學家、半導體科學家、太空科學家、量子科學家、資安探險家與AI能源採集工程師。 ● 永續行動基地（守護者：爾斯Earth）：由中央環保規劃，讓小朋友，化身智慧生態保育家。

孩子可依興趣自由選擇，「闖關」走訪5大展區入口集滿5個章，即可至服務台兌換限量「未來市民證」；完成任一職業任務亦可獲得該職業的精緻「職業體驗卡」，全館共15款可收藏。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「鴻海相信，科技的未來取決於下一代的想像力。科技教育館把AI、電動車、智慧製造與永續科技轉化成孩子玩得懂的冒險，希望每個孩子都能在這裡發現自己的未來可能，成為推動社會前進的科技人才。」

科技教育館展區，透過動線串起完整的「未來敘事」。入口的「未來想像劇場」以動畫介紹孩子的一天如何與鴻海息息相關；「未來想像創作牆」邀請大小朋友共同畫出心中的未來城市；體驗結束前，孩子可在「未來職業想像留言牆」寫下「未來10年後，我想成為＿＿＿」與「我想對鴻海說：＿＿＿」，並與作品合影留念，即可兌換限量萬聖節紋身貼紙。

舞台區全天安排7場免報名的親子節目，包括親子天下【達克比故事見面會】、鴻海教育基金會《決戰AI太陽王國》故事時間，以及鴻海里山計畫為背景的【奇幻皮皮大冒險】繪本故事，將AI學習、生態監測與棲地復育化為孩子易懂的故事。

適逢萬聖節，凡以萬聖節主題裝扮入場者，可至南展館一樓科技教育館入口服務台兌換限量「電動車磁鐵胸章」；來自鴻海捷克廠區的吉祥物也將全天巡場，捕捉到牠並回答小問題，即可獲得萬聖節紋身貼紙或糖果。民眾於「鴻海活動」APP完成一樓問卷，還可至輕食區兌換限量美食折抵券。