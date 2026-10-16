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遠傳iPhone Duo限時預約限時開跑 遠傳friDay購物今晚限量預購

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

備受矚目的Apple首款摺疊手機iPhone Duo正式登場，遠傳（4904）16日早上10點起開放搭資費/買空機預約（網址：https://fetnet.tw/jVgjoh0RWG），遠傳friDay購物則同步Apple官方於今日晚間8時開放線上空機預購。

遠傳指出，針對iPhone Duo推出多元購機優惠，不論搭配資費或購買空機，同時申辦舊換新機最高享5萬元折扣，以申辦5G 1599資費方案為例，搭配舊機回收折扣，iPhone Duo 256G最低0元帶回家；月底前再享VIP最高折5,000元、限時加送國外漫遊上網8GB流量券，以及加值服務最高4個月免月租等優惠，帶給用戶更多元的iPhone全新摺疊機使用體驗。

遠傳執行副總趙憶南表示，iPhone Duo不只是iPhone產品線新增一款摺疊機種，更重要的是，Apple正式加入摺疊機市場，有望加速市場關注與產業競爭，成為推動摺疊機市場發展的重要動能。對果粉而言，iPhone Duo在熟悉的iOS系統操作中，導入大螢幕與多工應用，讓摺疊機從外型創新，進一步走向更實用的工作與生活工具。

趙憶南說，iPhone Duo預期將吸引忠實果粉與科技嘗鮮族、高階商務人士、多工工作者、內容創作者，以及重視設計與使用體驗的高消費力果粉等五大族群關注，尤其展開後的大螢幕結合多工處理功能，可同時支援內容瀏覽、商務溝通、文件處理及創作需求，有望為高階手機市場開拓新的成長機會。

趙憶南進一步表示，從先前市場登記與購買意向觀察，約有兩成至兩成五的消費者選擇iPhone Duo，其中約八成原本就是iPhone用戶，顯示初期需求主要來自既有果粉及科技嘗鮮族。

至於後續能否帶動其他作業系統用戶轉入，趙憶南表示，仍有待市場觀察，但隨著更多消費者認識摺疊機的使用情境，整體摺疊機用戶規模可望持續提升。

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