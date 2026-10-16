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特斯拉新車真的飛上天 童子賢揭1限制：空中交通動線未成熟

中央社／ 台北16日電
特斯拉發表新款Roadster電動跑車，結合SpaceX火箭技術的冷氣體推進器，實現短暫懸浮飛行功能。圖／取自特斯拉X
特斯拉發表新款Roadster電動跑車，結合SpaceX火箭技術的冷氣體推進器，實現短暫懸浮飛行功能。圖／取自特斯拉X

特斯拉Tesla）發表新款Roadster電動跑車，結合SpaceX火箭技術的冷氣體推進器，實現短暫懸浮飛行功能。代工廠和碩董事長童子賢今天對此表示，這類技術結合地面跑與空中飛的概念當然很不錯，但回到實際應用面，空中交通還不是一個成熟的動線。

童子賢下午出席東元70週年論壇並接受媒體採訪，針對特斯拉推出飛天電動車、空中交通可行性、人工智慧（AI）產業估值及全球利率等議題發表看法。

他分析，空中確實是待開發的良好領域，若能透過天上無人機送包裹、送外送餐點，地面交通將能減輕許多負荷。然而，目前包含台北、上海、北京及華盛頓等各大重要城市上空，皆嚴格管制無人機飛行，原因在於空中交通還不是成熟的動線。

童子賢進一步指出，即使無人機設備本身技術已趨成熟，但動線規劃與「安全防衛」是各國重要都市最在意的核心，各國都在防範無人機是否突然墜落，或是遭恐怖分子利用放置炸彈等危險，因此管制難以輕易放寬。

媒體關注近期資本市場高度聚焦AI概念股、引發部分市場人士對AI高估值的疑慮，童子賢表示，這就像當年大家質疑網路能否支撐臉書（Facebook）或亞馬遜（Amazon）的高估值一樣，30年前這些企業甚至都不存在；50年前也沒有串流平台Netflix，以往看影視必須看DVD或藍光，年輕世代如今已不再觀看實體光碟。

童子賢強調，評估價值的關鍵在於大前提，也就是這項技術能否具體對人類生活品質、辦公室效率、生產力或醫療與網路服務帶來效率提升；只要AI具備實用性並帶動工作與工廠生產力，自然會有合理的估值與價值存在，至於外界質疑是否為高估值，他不便評論。

此外，針對全球資金與利率走勢，童子賢直言，「利率本身就像海浪一樣會浮動」，當前全球都缺資金，利率難免處於高檔，但利率不會永遠居高不下，必然會產生週期性波動，外界無須過度恐慌。

空中交通 特斯拉 童子賢 Tesla SpaceX

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