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屏科首家廠商宇晨材料啟用 屏東科學園區邁向實質營運新紀元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料16日舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮。圖／屏東縣府提供
屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料16日舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮。圖／屏東縣府提供

屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料16日舉行國際營運總部暨廠辦啟用典禮，屏東縣長周春米出席祝賀表示，宇晨材料從113年動土、114年上梁，到今年正式啟用，短短兩年即完成廠房建置並投入營運，也象徵屏東科學園區從產業布局正式邁入廠商實質營運的新階段。

縣長周春米表示，宇晨材料董事長林秋郎是屏東子弟，如今回到家鄉投資設廠，更成為屏東科學園區第一家正式營運的企業，對屏東別具意義。宇晨長期投入液態金屬散熱技術，產品應用於半導體晶片、生成式AI及高效能運算等領域，此次進駐設廠，讓屏東進一步鏈結半導體與AI產業，也感謝國科會、南科管理局及相關單位協助，並歡迎更多企業進駐屏東。

「現在投資屏東正當時。」周縣長說，隨著屏東科學園區廠商陸續進駐，也帶動高鐵屏東站特定區周邊發展，除屏東科技園區擴區規劃外，鄰近屏科實驗中學已招生開學，屏東國際棒球場及高鐵、台鐵及捷運三鐵共構等建設也持續推進，整體約307公頃範圍將逐步形成屏東重要的新都心。縣府也將加速相關建設，因應產業及人口發展需求，讓屏東從農漁大縣，持續朝科技新城發展。

宇晨材料掌握高導熱液態金屬技術，研發「金屬霜CREAMETAL」，主要應用於生成式AI、高效能運算及先進封裝晶片的導熱散熱需求。此次啟用的國際營運總部暨廠辦，將作為公司研發、生產及製造基地，進一步強化屏東在新材料及半導體相關產業鏈的布局。

宇晨材料董事長林秋郎表示，公司以半導體及AI晶片散熱技術為發展核心，新廠未來將作為研發、生產及製造基地，目前以產值50億元為目標。除了擴大產業發展，也將與屏東大學、屏東科技大學推動產學合作，從研究計畫、實習到畢業後就業，逐步建立在地人才培育管道。

林秋郎表示，自己是屏東楓港子弟，回到家鄉投資除了企業發展，也希望增加在地就業機會、聘用屏東鄉親，帶動地方經濟；未來將以屏東作為重要發展基地，持續提升公司在全球市場的競爭力，並透過人才培育及在地投資回饋家鄉。

縣府城鄉發展處表示，縣府「築巢引鳳」，備妥完善的產業用地與基礎建設，歡迎全球優秀企業與頂尖投資者選擇屏東、扎根屏東，共同搭上屏東高科技產業騰飛與宜居宜業的列車，邁向全縣兆元產業版圖目標！

屏東 材料 科學園區

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