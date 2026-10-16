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魏哲家一句「有完沒完」 幽默勾勒出台灣半導體跨半世紀人才傳承

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家（圖）今天出席胡正明新書發表會，一句「有完沒完」道出台大電機黃金世代傳奇及並向胡正明致敬。記者葉信菉／攝影
台積電董事長魏哲家（圖）今天出席胡正明新書發表會，一句「有完沒完」道出台大電機黃金世代傳奇及並向胡正明致敬。記者葉信菉／攝影

台積電董事長魏哲家今（16）日出席半導體大師胡正明新書發表會，一場充滿幽默的致詞，意外勾勒出台灣半導體產業跨越半世紀的人才傳承

魏哲家說從他攻謮碩士、博士時遇到的指導教授，到進入半導體產業後遇見的主管、同事及業界前輩，他發現，這些對自己職涯影響深遠的人物，竟有許多都是胡正明在台大電機系1968年畢業的同班同學，讓他忍不住笑說：「有完沒完！」短短一句玩笑話，不只是對前輩的敬佩，更道出台灣半導體黃金世代令人驚嘆的人才群像。

魏哲家回憶，自己在交通大學電子研究所攻讀碩士時，指導教授是吳慶源，後來攻讀博士，指導教授則是馬佐平。沒想到兩位恩師竟是同班同學，而這份緣分並未隨著畢業畫下句點，反而一路延續到他的半導體職涯。

他提到，進入業界後，陸續遇見台積電前共同營運長蔣尚義、工研院前院長史欽泰等半導體重量級人物，甚至在海外工作期間，也與曾在美國德州儀器服務近30年的童迎祥等人產生交集。等到返回台灣，又遇見晶豪科創辦人趙瑚，以及曾邦助、葉振倫等業界前輩。

讓魏哲家印象深刻的是，這些人物竟然都與胡正明同屬台大電機系1968年畢業的一屆。他幽默形容，自己從求學到工作，似乎始終逃不出這一班人的影響，甚至感嘆「這一輩子求學、工作，都逃不出他們這一班的掌心」，引起現場共鳴。

事實上，這一屆台大電機系學生有著特殊的時代背景。根據胡正明著作中的回憶，當年具有美國半導體公司實務背景的方復返台授課，將半導體物理及產業知識帶進台大校園，成為這批學生接觸新興半導體技術的重要契機。此後，胡正明、蔣尚義、史欽泰等人分別走向學術研究、晶片製造及產業發展，在不同領域留下深遠影響。

若從魏哲家的職涯回望，這一屆校友更像是台灣半導體發展的重要人才網絡。吳慶源、馬佐平在學術界培育後進；胡正明以半導體元件研究與FinFET（鰭式場效電晶體）技術聞名國際；蔣尚義投入先進製程及技術發展；史欽泰則長期參與台灣科技產業及人才體系的建立。不同的人生道路，卻共同見證台灣從半導體技術學習者，逐步成為全球晶片製造重鎮的歷程。

魏哲家對胡正明的敬意，也不只是對一位國際級半導體學者的尊崇，而是透過自己一路走來的經歷，向胡正明及其同窗所代表的前輩世代致意。魏哲家強調他沒有刻意羅列艱深技術成就，而是用一連串親身相遇的故事，讓外界看見這群人如何在學術界與產業界持續發揮影響力。

致詞最後，魏哲家還打趣表示，當天上台致詞的貴賓，幾乎都與自己的生活有所關聯，就連原本以為關係最遠的經濟學者朱敬一，也是太太的同班同學，讓他再次笑說「這個世界有完沒完」，展現難得輕鬆的一面。

由左至右，坐者分別為胡正明、方復教授的家人、方復教授（藍襯衫）、史欽泰、楊積亮，後排站者則為蔣尚義、吳慶源。1970年1月拍攝於紐約。 圖／天下文化提供
由左至右，坐者分別為胡正明、方復教授的家人、方復教授（藍襯衫）、史欽泰、楊積亮，後排站者則為蔣尚義、吳慶源。1970年1月拍攝於紐約。 圖／天下文化提供

「三維電晶體之父」胡正明（右）今天舉行新書發表會，台積電董事長魏哲家（左）出席支持，兩人互相擁抱。記者葉信菉／攝影
「三維電晶體之父」胡正明（右）今天舉行新書發表會，台積電董事長魏哲家（左）出席支持，兩人互相擁抱。記者葉信菉／攝影

半導體 魏哲家 傳承 台積電

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