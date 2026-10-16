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厭氧、AI助龜山水資中心綠能轉型 永豐餘豐川綠能獲傑出運維獎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
經濟部能源署主辦之首屆「傑出多元綠能獎」，今日舉辦頒獎典禮。永豐餘旗下豐川綠能科技以桃園龜山水資源回收中心ROT案獲獎，肯定其導入沼氣發電及智慧維運機制，提升污水資源化與綠能運轉效能。圖／永豐餘提供
經濟部能源署主辦之首屆「傑出多元綠能獎」，今日舉辦頒獎典禮。永豐餘旗下豐川綠能科技以桃園龜山水資源回收中心ROT案獲獎，肯定其導入沼氣發電及智慧維運機制，提升污水資源化與綠能運轉效能。圖／永豐餘提供

為鼓勵產業持續擴大再生能源建置，由經濟部能源署主辦、再生能源相關公協會協辦、財團法人工業技術研究院執行之首屆「傑出多元綠能獎」，16日假「台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）」舉辦頒獎典禮。永豐餘（1907）旗下豐川綠能科技以桃園龜山水資源回收中心ROT案，獲頒「多元能源類－傑出運維獎」，肯定其導入沼氣發電及智慧維運機制，提升污水資源化與綠能運轉效能，協助龜山水資源回收中心從傳統廢水處理的成本中心，升級為兼具發綠電能力的重要資產。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，龜山水資源回收中心ROT案締造了三項綠能轉型的創新紀錄，是水資源綠能化的標竿案例，包含：全台第一個將舊有傳統水資源回收中心成功轉型升級為「綠能中心」的案例、全台第一座由民間與政府合作、以促參ROT模式打造的綠電系統。以及，全台第一座擁有第一型再生能源發電業執照、規模最大的沼氣發電綠能中心，落實循環經濟。

葉惠青進一步提到，龜山水資源回收中心導入永豐餘獨家的厭氧處理技術，僅需4小時即可將廢水中的有機質轉化為甲烷濃度達85%的沼氣，每立方米沼氣可發3度電，年發電約640萬度。廠內污泥減量從每年1800噸大幅降減約60%，年減碳逾7,000噸CO₂e，2025年較2024年節電17%（60萬度電），每日可處理80噸外部料源，兼具創能、減廢、節能減碳多重效益。在維護管理方面，豐川綠能並導入AI系統，透過OCR辨識技術，省去人工抄表紀錄時間，同時降低人為錯誤率，並將厭氧及發電設備操作介面串接管理系統，落實全閉環即時管理。

永豐餘在二代創辦人何壽川帶領下，多年來不斷精進漿紙業的生質能特性，積極發展「三態綠電」（固態資源循環燃料、液態木質素、氣態沼氣）能源轉型，並將厭氧能資源化處理成功轉化為可輸出的技術服務。沼氣綠電屬基載電力，全年24小時穩定供電，可協助企業和地方政府達成污水處理能資源化、在地剩餘有機資源能資源去化、碳排減量、減少對進口燃料的依賴，實現更具韌性的能源永續發展。此項技術，近期亦將導入台東廠，提升再生能源使用比例，落實減碳。

永豐餘作為「沼氣生質能資源產業聯盟」成員之一，將持續以「碳為軸、醣為源、數據為引擎」，深化生質能與循環經濟布局，以龜山模式為基礎，兼顧環境永續、能源發展，以及社會效益的整合，協助更多應用場域實現廢水資源化與能源化，為台灣淨零轉型提供可複製的具體解方。

永豐餘 綠能 再生能源

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