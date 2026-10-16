國家重點領域校際研教園區 打造南台灣高階人才培育與產學研發樞紐

高雄市政府16日上午舉行「國家重點領域校際研教園區新建工程啟動儀式」，市長陳其邁與教育部政務次長劉國偉、國家發展委員會副主任委員彭立沛、國立清華大學校長高為元、國立陽明交通大學副校長陳永富，以及在地大專院校、台積電（2330）、華邦電（2344）、威剛（3260）、台灣中油、中鋼（2002）等20逾家產業代表共同見證，正式啟動A、B、C三大基地六項重要建設。園區整體建設經費132.35億元，結合中央補助100.88億元及市府自籌經費，逐步完善教學研究、產學合作及人才交流空間，打造南台灣高階科技人才培育與產學研發樞紐。

陳其邁致詞時分享當初邀請兩所頂尖大學進駐高雄的過程，幽默表示，當時市府採取雙軌策略，分別接洽清華大學與陽明交通大學，原本盤算只要成功爭取其中一所就相當不容易，沒想到兩校都展現高度意願，甚至清大得知陽明交大也有意設校時，還讓他一度擔心雙軌接洽的策略曝光，所幸兩校展現良性競爭與合作精神，最終促成兩所頂尖大學同時進駐，讓他直呼「高雄真的賺到！」。

他強調，一座城市能同時迎來兩所頂尖大學設立校區相當不容易，感謝中央、學校、產業界、民意代表及地方里長共同支持，克服各項挑戰。面對全球科技產業競爭與人才需求，企業若找不到人才，就難以持續發展，清大與陽明交大進駐高雄，正是產業轉型最需要人才的關鍵時刻。

陳其邁進一步以新世代AI晶片Vera Rubin為例指出，尖端科技產品涉及晶片製造、先進封裝、基板及散熱等複雜供應鏈，產業競爭已從過去企業出題、學校研究、技術驗證後再投入生產的模式，轉向共同定義問題、共同研發、共同驗證的短鏈化合作模式。

市府推動研教園區，就是希望縮短研發到生產的距離，讓頂尖大學研究能量與高雄產業聚落緊密結合，實現人才在高雄培養、技術在高雄驗證、產業在高雄落地的目標，持續提升高雄在全球高科技產業鏈的競爭力。

教育部政務次長劉國偉表示，國家重點領域校際研教園區結合跨校合作、產學研發及高階人才培育等多元功能，是推動南台灣科技產業發展的重要建設，短短三年內完成整體規劃並順利推動工程，具有指標性意義。教育部自113年起持續投入資源，結合南部38所大專院校的研教能量，打造跨校合作基地，未來將持續攜手高雄市政府、產業界及各大專院校，深化人才培育與產學合作。

清華大學校長高為元表示，高雄近年積極朝智慧城市及高科技產業轉型，人才培育是產業升級的關鍵。清大三年前受邀參與園區計畫，近期「重點創新校際研究學院」獲教育部審核通過，規劃自116學年度起設立半導體、人工智慧、智慧製造、永續科技及智慧機器人等六大碩博士學位學程，每學年預計招收120名研究生，並深化與台積電及南部大專院校合作，以陳其邁市長「緊緊緊」的精神，加速培育產業所需高階人才。

陽明交通大學副校長陳永富表示，產業界對科技人才需求殷切，校方積極推動跨域人才培育，除開設二年制電子與光子學士後學位學程，也鼓勵學生在原就讀大學期間預修相關課程，縮短人才培育期程。陽明交大高雄校區自114年7月揭牌啟用後，持續擴充教學研究能量，115學年度更增設人工智慧相關碩博士班及碩士在職專班，厚植南台灣半導體與高科技產業人才實力。

高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔表示，高雄擁有半導體、鋼鐵、石化、金屬加工、AI、智慧製造及能源等多元產業聚落，更具備大型城市應用場域，可作為推動前瞻技術研發與實證的重要基礎。隨著台積電等指標企業布局高雄，產業對高階研發及跨域人才需求日益迫切，研教園區不只是校園建設，更是串聯產業升級、人才培育及創新研發的重要平台。

廖泰翔進一步指出，未來將以清華大學、陽明交通大學為核心，串聯南部大專院校、研究機構與產業夥伴，透過校際共研、資源共享、產學共創，推動企業需求與學界研發接軌，形成從人才培育、前瞻研發、場域驗證到技術商品化的完整生態系，讓高雄不只是企業投資設廠的基地，更成為新技術研發驗證、高階人才匯聚及產業創新落地的重要樞紐。

國家重點領域校際研教園區於113年啟動先導計畫，115年4月獲行政院核定公共建設計畫，整體規劃A、B、C三大基地、10棟主要建築物，總樓地板面積約4.1萬坪。

本次啟動六項新建工程，包括A基地產學一館、B基地產學二館、產學三館及研教大樓，以及C基地園區第二會館與多功能活動中心。A基地將設置半導體、精密檢測及光電實驗室，預計118年8月完工；B基地提供無塵室、產學合作研發及教學研究空間，預計119年7月完工；C基地則透過公辦都更招商，規劃學人住宿及運動休閒設施，完善園區生活機能。園區預計至119年吸引4,050名產學研人員進駐，並培育2,100名碩博士生。