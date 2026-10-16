iPhone Duo下周五開賣 台灣大 myfone網路門市今晚開放單機預購

達永機構旗下耀達建設打造「金矽谷NO.25環球旗艦總部」16日舉行「藝術品落成暨大樓正式啟用典禮」；達永機構董事長莊文欽表示，在國內企業汰舊換新、AI供應鏈兩大需求下，未來三到五年台北市商辦廠辦市場都有高能見度；而新明路街廓屬於大內科潭美段，近年隨大型企業總部、科技研發及生技產業陸續布局，逐步轉型為內科新興企業總部聚落。

2026-10-16 14:13