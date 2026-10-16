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iPhone Duo下周五開賣 台灣大 myfone網路門市今晚開放單機預購
Apple首款摺疊手機iPhone Duo即將上市，台灣大（3045）宣布，myfone網路門市將於16日晚間8時開放iPhone Duo單機預購、10月23日開賣。
台灣大表示，iPhone Duo前波預約率先掀起果粉關注，台灣大哥大myfone網路門市日前開放預約後僅2分鐘即額滿。
台灣大指出，iPhone Duo 256GB搭配月租1,599元、48個月指定專案，專案價47,300元，享5G上網及熱點分享雙吃到飽不降速，並享總價值1.4萬元、共13項加值服務優惠；搭配舊換新最高折52,500元、VIP購機最高折5,000元、老客戶升轉指定方案最高加碼1,500元mo幣等優惠。申辦指定專案並完成登錄，再抽價值13.3萬元「Apple尊爵旗艦組」。
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