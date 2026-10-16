企業汰舊換新、AI 供應鏈需求 達永莊文欽：未來五年商辦廠辦需求看好

達永機構旗下耀達建設打造「金矽谷NO.25環球旗艦總部」16日舉行「藝術品落成暨大樓正式啟用典禮」；達永機構董事長莊文欽表示，在國內企業汰舊換新、AI供應鏈兩大需求下，未來三到五年台北市商辦廠辦市場都有高能見度；而新明路街廓屬於大內科潭美段，近年隨大型企業總部、科技研發及生技產業陸續布局，逐步轉型為內科新興企業總部聚落。

「金矽谷NO.25 環球旗艦總部」坐落台北市內湖區新明路323號，與台塑集團台北企業總部園區隔路相望 ，單層面積約831坪，目前已有上櫃系微（6231）及維科生技等企業進駐，反映企業置產需求正由單純辦公，走向企業總部。

莊文欽指出，國內這股企業對辦公室汰舊換新、AI供應鏈購至新商辦廠辦兩大需求強勁，集團旗下「金矽谷NO.25 環球旗艦總部」採出租和出售，已有上櫃系微及維科生技等企業進駐外，另外還有兩年半完工的「金矽谷NO.27」已被傳產企業包棟買走、「金矽谷NO.29」興建中也有買方洽詢，「金矽谷NO.28」尚未動工。

以區域來看，莊文欽分析，未來大內科、南港將是企業進駐的重點區域之一；其中大內科中的瑞光段商辦供給已飽和，潭美段因交通上捷運東環段預計四年後通車，因為交通尚未完全到位，在大內科中的商辦廠辦價格相對實惠，也是企業插旗台北市商辦市場的潛力布局區。

莊文欽指出，目前瑞光段商辦供給已飽和，潭美段因交通上捷運東環段預計四年後通車，該案周邊將設潭美國小站，因為交通尚未完全到位，因此在大內科中的商辦廠辦價格相對實惠。

莊文欽表示，除了上櫃系微及維科生技等企業進駐「金矽谷NO.25環球旗艦總部」外，耀達建設總部辦公室接下來也將從民權東路搬到「金矽谷NO.25 環球旗艦總部」16樓；全案目前對外每坪成交價落在75~80萬元間，每坪月租金1,600~1,800元，屬於潭美段中高價位。