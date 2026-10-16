伊雲谷推動全方位 AI 產品 聚焦規模化整合

伊雲谷（6689）日前發布全方位企業級 AI 產品全景圖，協助客戶完成AI規模化應用，並拓展海外市場，頗具成效。9月營收1.13億元，創下歷史同期新高，今（16）日受買盤追捧，以67元的價格跳空開高後，便直奔漲停，並牢牢鎖住，有望挑戰前高74.7元。

伊雲谷指出，AI 應用生態正逐漸改變，從過往著重個人生產力與單點任務輔助，慢慢轉移至跨部門、跨流程及核心業務場景。當企業開始思考如何將 AI 從專案式應用轉化為可持續運用的組織能力，對於完整 AI 導入架構與規模化服務的需求亦隨之升高。

因此即便企業已從早期概念驗證與技術評估進入實際導入階段，但有許多企業仍面臨需求如何盤點、應用場域如何建構，以及模型、資料與既有系統如何整合等問題，形成新一波「AI 焦慮」。

伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏表示，如何導入 AI已經成為過去式，目前企業的核心目標在於「如何規模化整合與治理」；當導入的AI應用持續擴增，如何有效整合不同模型與 AI Agent，同時兼顧資料安全、AI 治理與規模化管理，這才是未來的關鍵。

伊雲谷結合長期累積的企業服務經驗、自主研發 AI 能力與全球生態夥伴資源，協助客戶逐步建立可管理、可持續演進的企業 AI 環境，真正讓 AI 成為企業營運能力的一部分。