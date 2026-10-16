快訊

日本國家級警報大響！一度指北海道規模9.9強震後取消 在地人嚇傻

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

聽新聞
0:00 / 0:00

從副組長到合夥人 安永將 AI 融入人才培育、強化領導力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永高階主管訓練課程合照。業者／提供
安永高階主管訓練課程合照。業者／提供

安永聯合會計師事務所持續將人工智慧（AI）融入人才培育，從新晉升主管、高階經理人到合夥人，依不同職涯階段設計培訓課程，結合AI應用、領導管理及跨領域交流，協助員工提升專業能力，並將新科技實際運用於日常工作與客戶服務。

安永表示，隨著AI快速發展、產業環境持續變化，企業人才除了具備專業知識，也需要培養團隊領導、創新思考及跨領域合作能力。因此，安永持續投入人才培育資源，透過實作體驗、團隊合作及經驗交流，讓員工不只是學習新知識，也能將所學轉化為解決問題的能力。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，人才是安永持續成長及創造長期價值的核心。安永不僅重視員工當前所需的專業能力，也持續觀察市場及客戶需求，將科技趨勢、產業變化與領導力發展納入培訓內容，讓學習資源更貼近實際工作需求，同時支持員工長期職涯發展。

在新任主管培育方面，安永今年共有超過300位新晉升副組長參與「New Senior Program」培訓課程。課程透過社交風格分析、樂高團隊建構及與合夥人面對面交流，協助員工從原本專注完成個人工作，逐步轉向帶領團隊、凝聚共識及促進合作，適應主管角色。

針對執行總監及資深經理，安永則推出「Drive the Change」高階主管培訓課程，內容涵蓋領導能力、談判溝通及人才管理，協助主管在快速變動的環境中做出判斷、帶領團隊。課程也安排職場能量修復工坊及團隊運動，透過交流與實作，提升主管面對壓力及變化的應變能力，建立更具信任與支持的團隊文化。

在合夥人培育方面，安永2026年區域合夥人峰會（Regional Partner Conference）匯集超過900位合夥人，聚焦全球策略「All in」，討論區域發展、AI應用、創新、策略影響力及領導者韌性等議題。

其中，AI是本次峰會的重要主題，透過專業應用及實務案例分享，鼓勵合夥人帶領團隊將AI導入客戶服務及日常工作。峰會也藉由跨區域交流，讓各地合夥人掌握市場與產業趨勢，並將全球資源及新觀點帶回在地市場。

安永表示，未來將持續結合專業知識、科技發展及市場需求，依照員工不同職涯階段規劃培訓內容，協助人才持續提升專業與領導能力，並將學習成果運用於工作，為客戶及產業創造長期價值。

安永 團隊 職涯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

智慧經營／星展總經理黃思翰組織變革 活化AI競爭

AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

昕力資訊AI專用機七箭齊發 搶攻企業與校園應用市場

BCG：AI 投資效益逐步顯現 近半數企業已透過 AI 創造實質價值

相關新聞

首季全國房貸負擔率降至41.4% 網嘆買不起「關鍵在收入」

自2024年央行推出第七波選擇性信用管制以來，房市熱度逐步降溫，房價漲勢趨緩，民眾購屋負擔也因此出現改善。

響應永續　台肥攜手點點綠市集推糧食公益循環

10月16日為世界糧食日，台灣肥料公司宣布攜手點點綠市集推動公益餐車計畫，以實際行動響應糧食、公益及永續議題

宜居典範 新北優良公寓大廈評選今出爐頒獎表揚

2026年度新北市優良公寓大廈評選今天舉辦頒獎典禮，共有26個社區獲得特優、優勝及傑出獎項，新北市副市長朱惕之代表市長侯友宜出席頒發獎金及獎狀。朱惕之致詞表示，優良社區是城市進步的重要基礎，近年來更有社區善用APP數位工具，導入科技應用讓住戶即時掌握住家資訊，提升管理效能與住戶互動，打造安全便利的居住環境。

台中高價房市成領軍先鋒 北屯首見9字頭交易

台中豪宅市場的資金輪動快速，高單價、高總價的住宅產品成為資產客群的買氣風向指標。根據最新8月份揭露的實登交易，單價9字頭以上、甚至百萬單價的預售個案扮演高端房市領軍先鋒，其中北屯14期更出現區域首件單價站上9字頭的新案。顯示出具備高綠覆環境的14期，已在中部豪宅版圖中占有重要一席地位。

台化沙鹿配水中心小水力發電廠 獲第一屆「傑出多元綠能獎」

第一屆「傑出多元綠能獎」於10月16日上午在台北南港展覽1館舉行頒獎典禮。台化（1326）以「沙鹿配水中心小水力發電廠」獲經濟部能源署頒發「傑出設置系統獎─多元能源」，由台化副總經理王啟州出席接受頒獎。公司指出，此次獲獎展現台化整合水力發電、供水安全及智慧維運的技術實力，並為既有供水設施創造綠能價值建立示範典範。

從副組長到合夥人 安永將 AI 融入人才培育、強化領導力

安永聯合會計師事務所持續將人工智慧（AI）融入人才培育，從新晉升主管、高階經理人到合夥人，依不同職涯階段設計培訓課程，結合AI應用、領導管理及跨領域交流，協助員工提升專業能力，並將新科技實際運用於日常工作與客戶服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。