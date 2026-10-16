SteelSeries 新滑鼠上市 宏碁遊戲代理業務添新動能

SteelSeries台灣總代理宏碁遊戲-創（6908）近期正式在台發表全新電競旗艦滑鼠—SteelSeries SENSEI PRO與RIVAL PRO，隨著宏碁遊戲新增代理產品，有望為營運增添新動能。

宏碁遊戲表示，本次新品首度導入突破性的「超寬頻技術（Ultra Wideband）」，實現超低延遲與極致精準傳輸；同時搭載「雙電池系統」，讓玩家在激烈賽事中無需插線等待，換電即用，打造真正的「無限續航」電競體驗。

SteelSeries為全球知名的電競品牌，致力於打造兼具品質、創新與功能性的電競與遊戲周邊產品。品牌自2001年成立以來，持續透過創新技術提升玩家的遊戲與競技體驗，旗下品牌包含KontrolFreek與Nahimic，2022年SteelSeries加入GN集團，產品銷售遍及全球約100個國家；台灣地區由宏碁遊戲為獨家代理商供貨。

宏碁遊戲目前電競周邊產品涵蓋手機、控制器/搖桿、耳麥、滑鼠、鍵盤及電競椅；在代理品牌方面，宏碁遊戲除了主要代理索尼PlayStation產品線外，也代理Logitech、RAZER等部分產品線。

在業績表現方面，宏碁遊戲今年9月營收4.97億元，月增39%、年增12.5%；累計宏碁遊戲今年前三季營收為36.14億元，年減2.9%，為歷史次高紀錄。

法人表示，PS5今年受到零組件大漲影響，在主機價格持續向上，導致市場需求下滑下，宏碁遊戲今年整體業績也受影響。

不過，法人指出，在宏碁遊戲今年持續擴增代理電競品牌及新產品下，可望彌補部分受遊戲主機影響的營收。