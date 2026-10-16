高通首度在台辦運算生態系活動 三天完成逾百項測試、加速AI PC整合

高通今（16）日宣布，首度在台灣舉辦Snapdragon Compute Connect 2026，邀集十餘家PC生態系夥伴、近百位產品與研發工程人員，三天完成逾百項產品互通性測試與驗證，加速AI PC與周邊設備整合。

此次活動於宜蘭舉行，聚焦搭載Snapdragon X系列與Snapdragon C平台的AI PC，測試涵蓋顯示器、儲存、連接及輸入輸出等周邊設備。透過跨品牌裝置實測與即時工程交流，協助業者加快問題釐清及產品最佳化。

高通指出，目前全球已有超過170款搭載Snapdragon X系列平台的產品設計，逾7,300款應用程式可在Windows on Snapdragon運行，另有超過1,800款生態系裝置投入互通性與相容性驗證。

高通資深副總裁暨亞太區總裁O.H. Kwon表示，台灣從系統、零組件、韌體到周邊設備，具備完整PC產業聚落，是將平台技術轉化為成熟產品的重要力量，首度在台舉辦活動，也凸顯台灣在高通全球運算布局的重要性。

高通業務副總裁吳南億表示，除續航、AI能力與效能，周邊裝置的連接體驗也是發展重點。高通並指出，Snapdragon X系列除Windows PC外，已延伸至Googlebook，並新增Linux支援，持續拓展作業系統與產品形態。