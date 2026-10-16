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AI 資料中心用電需求引商機！安葆、大東電、華城搶攻電力新戰場

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

AI資料中心（AIDC）用電需求快速攀升，帶動高壓配電、備援電力、儲能及微電網商機，電力設備業也由單一硬體供應轉向系統整合與工程統包。法人看好，安葆（7792）、大東電（1623）、華城（1519）三大廠各擁利基，隨海外工程接單及高規格設備需求升溫，營運成長動能可望延續。

法人分析，隨著人工智慧資料中心（AIDC）快速擴建，用電需求攀升，帶動高壓配電設備及在地供電系統商機。美國資料中心2024年用電量約177至192TWh，高需求情境下，2030年可能升至793TWh，PJM電網轄區的資料中心負載預估達29GW。

法人表示，以100MW AIDC、電源使用效率（PUE）1.2估算，園區總負載將達120MW，帶動69至345kV高壓及15至35kV中壓電纜、變壓器與開關設備需求。機房內部配電則由480V交流電逐步朝800V直流電（800VDC）及高密度匯流排升級。輝達規劃2027年推出的Row Power Center，每列支援功率最高達2MW；相較415V交流電，800V直流電架構可望降低約45%的銅材需求。

另一方面，法人表示，電網併網及供電瓶頸，促使AIDC導入燃氣發電、燃料電池、電池儲能系統（BESS）及UPS，建構微電網以提升供電穩定性。電力設備業者的商機也將由硬體供應，進一步延伸至系統整合、工程交付及長期維運服務。

值得注意的是，法人表示，電力設備產業的成長動能，正由單純擴產轉向高規格產品、系統整合及海外工程交付能力。

台廠中，法人表示，安葆取得美國電氣及機械承包商執照，配合2027年台南模組預製產能及2028年屏科廠規劃，逐步擴大海外機電統包與微電網業務。

法人表示，大東電受惠AIDC中壓線纜需求，以及供料與施工一體化趨勢，後續可關注北美高規格線纜認證、工程接單及儲能業務拓展進度。

華城觀音新產能稼動率已超過70%，訂單能見度延伸至2029至2030年，AIDC在手訂單達200億元，年增60%，2026年相關營收占比有望超過15%，可望持續受惠北美大型變壓器供不應求。

人工智慧 電力 華城

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