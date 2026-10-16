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展碁國際取得AvePoint台灣及亞太代理權

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
展碁國際與全球資料保護與AI治理解決方案領導廠商AvePoint達成代理合作。展碁國際／提供
展碁國際與全球資料保護與AI治理解決方案領導廠商AvePoint達成代理合作。展碁國際／提供

展碁國際（6776）近期宣布，與全球資料保護與AI治理解決方案領導廠商AvePoint達成代理合作，正式取得AvePoint在台灣及亞太地區代理權。因應企業雲端與AI應用快速成長，資料治理與資訊安全日益重要，展碁國際將藉由此次合作，強化企業解決方案布局，協助客戶提升數位韌性與營運效率。

展碁國際董事長暨總經理林佳璋表示，隨著企業加速導入雲端與AI技術，資料使用與管理情境日益複雜，企業亦面臨資料外洩、權限控管及法規遵循等挑戰。此次引進AvePoint解決方案，將結合展碁軟硬體代理資源與通路服務能力，協助企業建立具擴展性的資料安全與AI治理架構，打造安全、可控且具韌性的數位工作環境。

AvePoint 亞太區通路副總裁Angela Choo表示，AI的快速發展，使台灣及亞太地區既有的資料保護、合規與治理挑戰變得更加迫切。此次合作令人振奮，展碁國際與AvePoint將能以更直接、高效且具規模化的方式回應市場需求。雙方結合頂尖的產品專業能力與技術實力，攜手協助亞太地區及其他市場的終端客戶解決挑戰。

AvePoint致力於建構「AI統一信任層」，協助企業保護、管理及治理資料，為AI應用建立安全可靠的基礎。憑藉長期深耕Microsoft生態系的經驗與多雲資料治理技術，其解決方案支援Microsoft 365、Google Workspace及Salesforce等主流雲端環境，滿足企業跨平台資料管理與法規遵循需求，並強化營運韌性。

展碁國際將持續整合旗下代理軟硬體、雲端服務與通路資源，深化AI生態系布局，協助企業補足AI落地過程中關鍵的「資料治理」環節；未來亦將擴大資安與雲端解決方案版圖，協助企業加速數位轉型與AI創新。

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