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光寶受邀參與NVIDIA MGX平台生態系展示 聚焦800 VDC 關鍵電源技術

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光寶科（2301）受邀參與 NVIDIA 於 2026 OCP Global Summit 全球峰會舉辦的NVIDIA MGX Ecosystem Ceremony，與NVIDIA及全球生態系夥伴共同見證AI基礎設施生態系的持續發展；在OCP展會期間，光寶於 NVIDIA MGX生態系展示區展出800 VDC Power Rack電源機櫃與800V-to-50V Power Brick電源磚，展現新世代 AI 電力基礎設施領域的關鍵技術實力。

光寶科表示，雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松、雲端基礎設施系統與平台事業群AIDC平台總經理翁揚波、光寶美國分公司總經理王金才都出席，與NVIDIA及全球生態系夥伴共同見證AI基礎設施生態系的持續發展。

光寶科指出，在NVIDIA MGX生態系展示區展出800 VDC Power Rack電源機櫃與800V-to-50V Power Brick電源磚，相關方案涵蓋從機櫃級供電架構到高效率電源轉換技術，透過高效率、高功率密度的設計，支援AI資料中心對能源效率與規模化部署的需求，為AI Factory發展提供高效且具擴展性的供電基礎。

光寶為NVIDIA MGX的生態系夥伴，持續投入電源與散熱解決方案的研發創新。透過其模組化的架構，協助客戶加速建置從單節點伺服器到機架規模的解決方案。近年來光寶連續受邀參與NVIDIA MGX 生態系典禮，展現雙方長期合作成果及光寶於AI基礎設施生態系中的關鍵地位。

光寶雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松表示，「AI 運算規模與功率密度持續提升，正加速資料中心電力架構轉型。光寶憑藉電源管理與系統整合能力，持續深化與 NVIDIA 及生態系夥伴合作，從機櫃級供電架構到伺服器端電源轉換，共同打造高效且具擴展性的 AI 基礎設施，支援下一世代 AI Factory 發展。」

平台 光寶 NVIDIA

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