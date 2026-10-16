從 AI 布局到台美貿易 賴總統談核電重啟：不因意識形態排除

賴清德總統16日接受財經節目主持人游庭皓專訪。從AI發展、財富分配、產業布局，談到台美貿易、金融政策及能源、人力等議題。他表示，政府既要掌握AI時代的競爭優勢，也要避免產業兩極化，透過大企業帶動小企業、推動基礎建設及擴大社會投資，維持中產階級的力量。

面對AI吸納資源及金融風險的提問，賴總統表示，「政府要做一個負責任的推動者」，並以永續發展、人類自主、隱私、資安、透明、公平及可問責等原則推動AI。他對AI發展基本樂觀，但政府也關注重複投資、需求下降等風險，預做因應準備。

針對AI紅利能否普及，賴總統指出，不能只有半導體、伺服器產業發展，政府將以千億元基金協助中小微企業升級轉型，並促成傳統產業融入科技供應鏈。

他強調，「中產階級是社會穩定的力量」，將持續透過加薪、減稅、增福利、少負擔，避免貧富差距擴大。對美光勞資爭議，他盼雙方拿出更多時間與誠意，談出可以接受的方案。

產業政策方面，賴總統表示，政府須兼顧科技業、中小微企業及地方創生，打造百工百業適合發展的環境。對國家隊是否應有退場機制，他認同投資須定期檢討報酬與效率，補助期滿則視效益決定是否延續。

談到台美關稅，賴總統表示，政府秉持互惠立場，不會揣測美國總統任期、以拖待變，而將挑戰視為深化產業合作的機會。他指出，雙方已經談妥15%、不疊加的關稅條件，待301條款調查後，政府仍會極力爭取原先雙方同意的條件。

金融政策上，賴總統說，推動亞洲資產管理中心，要先留資、再引資，創造投資動能。對央行利率決策，他強調尊重獨立性，即便是總統，對央行的政策也沒有置喙的餘地。

能源方面，賴總統表示，不因意識形態排除任何能源；核電須符合安全無虞、核廢有解、社會有共識，讓程序進行，交由專業判斷。他說明政府已將經濟成長與AI算力需求納入供電規劃。

面對缺工，賴總統說，政府持續延攬外籍人才，並以本國員工加薪連動增加移工名額。至於進一步給予外籍人才國籍，社會仍須討論。

他提到，政府已經修正「外國專業人才延攬及僱用法」部分條文，開放在台完成副學士以上學位、於最近五年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學士，或是數位牧民等，可以延長居留期間，讓白領和藍領人才可以根據國家產業需求，提供必要支持。