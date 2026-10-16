台積電ADR跌1.8%　投顧：外資賣超擴大不利多方

美股多收高，費半續跌0.88%，台股15日重挫1655.96點，失守47000點，外資賣超新台幣3025.55億元，創單日賣超金額新高；台積電法說會後，台積電ADR跌1.8%，投顧分析，外資擴大賣超，資金不利多方。

市場擔心科技公司過度投入人工智慧（AI）領域，促使投資人尋求其他標的。交易員同時也在消化顯示美國通膨壓力持續存在的數據，美股多收高。

道瓊工業指數勁揚556.21點或1.08%，標普500指數上漲25.12點或0.33%，那斯達克綜合指數小漲20.16點或0.08%，費城半導體指數下跌103.17點或0.88%。

台股15日重挫1655.96點，收在46969.87點，成交值新台幣1兆3197.7億元，外資賣超新台幣3025.55億元，自營商賣超958.24億元，同創單日賣超金額新高，僅投信逆勢買超283.03億元。

台積電美國存託憑證（ADR）跌1.8%，思科跌逾3%，AMD、博通收黑，輝達（NVIDIA）跌1.84%，美光漲近2%。

投顧分析，外資擴大賣超，資金流向不利多方表態，預期利空有效沉澱之前，指數轉為震盪調整格局，留意台股是否站回月線。

台積電第4季營運展望樂觀，預期第4季營收可望達523億至543億美元，季增14%；董事長暨總裁魏哲家表示，台積電2026年美元營收可望成長44%。台積電再度調高今年營運目標，年增幅度優於7月調升的「微幅超越40%」。

魏哲家在法說會上表示，台積電正以前所未有的速度拓展，在全球有近20座晶圓廠正依規劃進行中；受到來自客戶強勁需求驅動，已決定在台南再增加一座3奈米晶圓廠，預計2028年上半年量產；2027年2奈米製程年產能將增加超過1倍。

魏哲家也證實，台積電考慮在亞利桑那州以外的地方擴產，德州是其中一個選項，派團隊去德州進行評估，也會與Terafab溝通，只是目前還在討論中。