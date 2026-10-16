緯創營收衝3兆！從猛投 IoT 碰壁到 AI 占大宗 吳思本揭轉型一課

緯創資通（3231）2026年營收將破3兆元，比去年業績翻了一倍，企業投資（CVC）辦公室副總經理吳思本表示，緯創近2年業績成長是因為AI爆發，其實早在2018年緯創就跟NVIDIA專案合作，但若非2022年GPT橫空出世，專案能否堅持10年也說不準，這也凸顯現在企業最大挑戰在於如何探索找到「未知的未來」。

吳思本是緯創集團布局投資的核心幕僚人物，他15日出席2026年台灣新創投資年會分享企業在永續發展上面臨的難題。

吳思本指出，世界變化很大，企業要持續成長，維持領先的難度也愈來愈高，緯創2001年起業績就跟隨PC跟筆電市場大幅成長，但到2014年進入停滯期，這時候大家開始在想下一個成長曲線在哪裡，CVC也積極投資物聯網產業好幾年尋求新成長契機。

經過多年摸索，緯創2024～2025年開始迎來新一波業績成長，2026年營收更衝上3兆元歷史新高，吳思本指出，緯創的業績重新高速成長，「不是因為昨天做了什麼，而是早在2018年就已經跟NVIDIA合作，若不是Sam Altman不顧勸阻讓 ChatGPT 橫空出世，」吳思本坦言，2018年開啟的專案到2024年若仍沒結果，誰也不知道會不會堅持下去。

吳思本坦言，緯創會成立CVC是因為內部做過評估，包含併購或合併，後來發現花了很多錢在內部研發上，但效益不好，不如思考拿一點錢做外部投資，從外部帶來一些創新管理，因為代工起家，緯創缺乏創造全新產品的能力。

為此，除CVC之外，緯創也成立價值創新中心，也替新創提供硬體加值服務，緯創更連續多年積極投資物聯網產業，後來才體認物聯網產業並不適合緯創，因為緯創生產筆電，台灣電子代工業核心叫作管理財與追求效率，工廠產線是為筆電設計的，100公尺長的 SMT 產線打 2500 個元件，連轉彎都不用，效率最好；但一個 IoT裝置 只有 200 個元件，在Notebook 產線上生產，80% 的產線是閒置的，工廠還要攤提固定費用，導致緯創做出來的東西永遠比別人貴。

再加上單量與單價懸殊：AI Server 一台 1 億美金營收，Notebook 一台 500 美元，一個 IoT 才 50 美元！要做 1000 萬台 Notebook 可能只要 10 個 model，但 1 億個 IoT 可能要 1000 萬個 model，這對傳統工廠根本無法適應。

積極布局下一個20年，CVC三策略出擊

而經過這段嘗試過程，吳思本坦言，公司從2020年起開始更積極思考未來20年的方向。

吳思本指出，CVC往往必須在3~5年內交出績效，由於一家新創從成立到IPO至少要12年時間，但CVC通常被檢視績效回報時間短於此，因此CVC就不應該去思考投資早期新創，財務指標是CVC第一要務。

尤其面臨另一個投資難題是，早期天使投資標的往往欠缺第三方簽核財報，但台灣法令限制較多，也會使企業創投不易參與早期新創。

吳思本表示，企業創投的最大爭議是該以財務為目標，還是以策略效益為目標，一家新創成立到IPO大約需要10～12年，換言之，如果公司決定要垂直整合或延伸產品線，有短期明確目標，屬於「已知的未來」，不應該透過企業創投去投資。

他坦言，企業真正大的挑戰是找到企業10年或20年後「未知的未來」，去探索產業生態會演變成什麼樣子，因此CVC的目標是在最低的財務風險要求下，對未來積極探索。

為此，緯創分三方向去布局，包括：直接投資、基金投資、參與生態系活動。他指出，過去6年緯創直接投資接近30家公司，現在AI已是比例最高的項目，且3分之2以上是台灣公司，另外也在全球投資22個基金，包括美國45%、歐洲25%、中東、以色列及其他國家約30%，分散風險並藉此了解全球新創。

另外，緯創也辦了 11 屆加速器競賽，今年收到54個團隊達21國參加，開放場域與資深工程師讓新創早期對接，減少試錯成本。

他坦言若從 2014 年成立至今來看，緯創 CVC 的整體表現屬於 「About average（中等/尚可）」，雖然沒有特別突出，但整體發展穩健。