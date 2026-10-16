布局擴大 台積電擬赴德州設晶圓廠

台積電美國布局將從亞利桑那州延伸至德州。台積電董事長暨總裁魏哲家昨首度證實，已派遣團隊前往德州評估設立晶圓廠的可能性，並正與一名計畫自建晶圓廠的客戶（意指Terafab）討論產能合作。但魏哲家也說，目前相關評估與討論仍在進行中，尚未做出最終投資或營運模式的決定。

台積電昨舉行第三季法說會，魏哲家表示，會評估新的設廠地點，主要是客戶有需求。除加速亞利桑那州晶圓廠建設，也評估美國其他生產據點，其中德州已列考察範圍。對於未來可能與客戶共同投資晶圓廠，他明確表態，合作模式可以保持彈性，但無論採取何種架構，晶圓廠都必須由台積電負責營運。

為何不選在亞利桑那州持續擴建，台積電要把目光投向德州？台積電幕僚解釋，亞利桑那州雖然擁有長期擴產計畫，但晶圓廠必須依照工程進度逐步興建，不可能一次蓋完所有廠房。若未來美國客戶需求持續擴大，就有必要尋找另一處能夠長期擴張的大型基地。

台積電幕僚指出，這是派遣團隊前往德州的原因，但目前「還沒定案」，包括是否設廠、最終地點及合作模式都尚未定案。至於德州是否將是台積電下一個設廠地點，幕僚強調，唯一確定的是公司已赴德州評估，其他地點也未排除。

此外，魏哲家也透露，台積電正與有意自建晶圓廠的客戶（意指先前邀請台積電合作的Terafab）討論合作可能性。法人追問是否會以合資、入股甚至其他合作方式，台積電對此態度開放，但堅持必須掌握實際營運，確保製程技術、良率及品質管理。至於這項合作是否與德州布局有關，公司並未證實。

雖然海外布局持續擴大，魏哲家仍強調台灣優先。他說，因應客戶對三奈米需求持續增加，公司將進一步擴充台南三奈米產能，新增一座三奈米廠，使相關新廠規畫由三座增至四座，並透過既有設備調整支援需求。

台積電會後表示，未來幾年規畫在台興建的廠房總數仍維持十三座，涵蓋晶圓製造與先進封裝；全球建廠規模則接近廿座，其中海外約五到六座。

此外，美國總統川普十四日在亞利桑那州布爾黑德市出席一場競選造勢活動時表示，他剛與魏哲家通過話。不過，台積電對此不回應。

川普說，台積電在亞利桑那州投資，興建美國境外規模最大的半導體製造設施。他說，正在興建的晶片廠「將是全球最大晶片廠」，再過不久，美國就能生產全球百分之五十晶片。