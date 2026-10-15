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劉文雄：AI 重塑電力產業 跨域合作打開能源新商機
台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄15日於「AI時代能源新格局—產業永續供電的挑戰與機會」論壇上指出，科技業掌握算力與用電需求，電力業者則具備電源、電網及設備經驗，雙方合作有助於加快能源建設，也能讓供電更貼近實際需求。
劉文雄觀察，社會對電力的期待已經改變，關鍵不只是供電量，而是能否在「對的時間、送到對的地點」，提供穩定電力。他以AI「五層蛋糕」比喻，未來台灣電力設備業者也有機會走向高科技應用，能源是AI發展的基礎；但電力能源業者不只提供底層設備，還能運用AI與半導體技術，改善供電規劃與營運，讓供電更穩定、更有效率。
「人人都有責任，每個人都有機會，」劉文雄表示，電力能源業者與科技業需要更多交流，讓供電端理解用戶需求，也讓科技業看見台灣電力產業的技術能力，跨域合作若能深化，電力產業便有機會從AI發展的基礎，進一步成為提升供電效率與服務的新興應用市場。
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