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AI 用電成長超預期 台電供電挑戰不只發電

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

AI製造驅動台灣電力需求大成長，台電副總經理鄭慶鴻15日指出，台電負載成長預估較去年上修，從約1.7%提高至約2.5%，尖峰負載成長約2.7%，後續還要持續檢討。台電也預估，2028至2029年供電裕度較緊，需求變化與新電源建設速度，將是台灣電力供應能否轉危為安的關鍵。

鄭慶鴻提到，電源建設無法立即到位，目前全球燃氣機組訂單已排到四年後，設備交貨後還要約一年半至兩年才能投入供電；變壓器也有產能與交期瓶頸。這代表新增機組雖能增加供電能力，短期仍難完全消除需求與供給的時間差。

鄭慶鴻出席TP2E台灣電力與能源工程協會主辦主辦的「AI時代能源新格局—產業永續供電的挑戰與機會」論壇，他形容，現在是「電力需求不斷追著供給跑」，台灣的用電成長不只來自AI模型訓練，晶圓製造也會帶動封測、記憶體與伺服器等相關產業用電。

他提及，AI用電可能集中於大型設施，也可能以分散方式增加，讓負載預測更加複雜。台電評估2028至2029年供電裕度較緊，需求變化與新電源建設速度，將是接下來的關鍵。

面對供電壓力，台電持續增加電源。鄭慶鴻指出，大潭、台中、興達等電廠陸續新增機組，供電能力合計增加約9.6GW，相當於目前尖峰負載約四分之一。台電也會持續以新機組替代除役機組，並暫時保留部分已除役機組，作為尖峰或緊急事故時的備援電源，逐步檢討使用情形。

此外，台電也從電網端著手。他表示，台電推動電網分散與強韌建設，讓電源更靠近高用電區，並以大電網支撐局部供電，降低電力集中輸送的風險。面對中南部用電需求增加，台電也規劃強化當地電網，並思考由電廠直接連接科學園區等高負載區域。

電網建設之外，台電也希望將電力設施納入都市與國土規劃，預留變電所空間，並與道路及共同管道等工程整合。鄭慶鴻指出，長距離輸電線路建設動輒超過十年，前期用地取得往往耗時；若能提早規劃設施位置，有助縮短建設時間。他也提到，台電正強化再生能源併網配套，提高電網負載能力。

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