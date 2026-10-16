台積：獲利能力沒上限 AI供需缺口仍大將全力擴產

台積電（2330）昨（15）日舉行法說會，公布第3季稅後純益7,630.6億元，每股純益29.43元，創歷史新高，前三季大賺近八個股本。董座魏哲家高喊AI需求持續升溫，供需缺口仍大，並預告台積電本季美元營收續戰創新高，全年美元營收年增約44%，較先前一次「略高於40%」的說法給出更明確預估。

台積電昨天台灣普通股跌50元、收2,440元；周四ADR早盤跌逾4%。魏哲家強調，台積電全力以赴擴產，市場需求非常強勁且持續成長，「台積電的獲利能力沒有上限」，但也不會一蹴可幾，台積電的理念和策略始終是與客戶合作，希望幫助客戶成功，然後才能實現自身價值。

台積電法說會重點

魏哲家說，AI應用正由聊天機器人走向AI助理，代理式AI採用增加，開源模型普及也有助提升效率、降低使用門檻，帶動更多先進晶片需求。除了AI加速器，AI中央處理器（CPU）及網通晶片需求也持續增加，為台積電與客戶創造更多商機。

他提到，半導體在全球供應鏈中的價值持續增加，「這將為我們的客戶創造更多值得掌握的商機」，也為台積電創造更多具有價值的機會，因為無論採用哪一種方案，都需要最先進的半導體製程技術。

魏哲家指出，台積電的技術領先、卓越製造、全球資本擴張、以及客戶信任之下，正處於極佳的位置以掌握這股AI相關多年結構性需求，所有的 AI 參與者都正與台積公司合作。

展望本季，台積電預估單季美元營收介於523億美元至543億美元，以中間值計算，美元營收約季增14%，年增58%；毛利率估介於65%至67%、營益率估56.5%至58.5%，毛利率與營益率中間值各約季減0.4個百分點、1.2個百分點。匯率假設基礎為新台幣31.8元兌1美元。

魏哲家指出，在公司強大的技術差異化和廣泛的客戶群支持下，市場對台積電先進製程技術的需求仍非常旺盛，台積電對AI多年結構性成長趨勢維持高度信心，預估公司2026年美元營收將成長約44%。

此外，台積電持續觀察到零組件價格上漲和總體經濟的不確定性，正使得消費性產品和價格敏感的終端市場面臨挑戰。

因此，台積正審慎規劃 2027年相關業務，同時持續專注於業務的基本面，以進一步強化競爭地位。

台積電並預期，海外晶圓廠量產導致的毛利率稀釋在2026年全年將接近2%，隨著更努力支持來自客戶的強勁結構性需求，有更多晶圓廠將於美國量產，因此預期海外晶圓廠量產導致的毛利率稀釋在接下來數年將擴大為3%至4%。