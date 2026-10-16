聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果標準版 i18估下月量產 法人看好挹注台鏈動能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
外電「AppleInsider」報導，蘋果標準版iPhone 18傳將於11月啟動大規模量產。美聯社
外電「AppleInsider」報導，蘋果標準版iPhone 18傳將於11月啟動大規模量產。美聯社

外電「AppleInsider」報導，蘋果標準版iPhone 18傳將於11月啟動大規模量產，為2027年春季上市預作準備，同時，相關零組件備貨量相當龐大，但未透露具體數字。

法人看好，可望為台積電（2330）、鴻海和碩、大立光與新日興等供應鏈增添新成長動能。

蘋果i18新機布局與供應鏈展望
蘋果i18新機布局與供應鏈展望

蘋果今年採取分批推出新款iPhone的策略，其中，標準版iPhone 18預計明年春季登場。中國大陸微博爆料者「定焦數碼」近日表示，這款機型已排定生產，從庫存情況來看，備貨規模龐大。若要在明年春季開賣，蘋果必須提前數月展開生產，因此，11月啟動量產並準備大量零組件，屬於合理安排。

過去新款iPhone上市後，從首賣到耶誕節期間，通常以Pro與Pro Max機型的銷售表現較為強勁；到了隔年2月前後，標準版則逐漸成為銷售主力。今年分批上市後，部分原本打算購買標準版的消費者，可能已轉而選購iPhone 18 Pro系列。

不過，「AppleInsider」認為，這類買家的占比可能有限，蘋果仍可依據接近iPhone 17的需求規模，規劃標準版iPhone 18的產量。

這次蘋果備貨標準版iPhone 18數量較大，不是沒有根據的，市調機構Counterpoint Research報告顯示，上一代的iPhone 17標準版，在2026上半年連續兩季，穩居全球智慧型手機銷售冠軍，兩季市占率均達6%，人氣甚至壓過同門旗艦iPhone 17 Pro系列。從前代暢銷表現來看，似乎讓蘋果決定趁勝追擊，在正式發售前預留數月充裕時間累積庫存，避免開賣初期遭遇斷貨危機。

和碩 iPhone 18 鴻海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曝蘋果AI在大陸已獲批准 庫克：測試版10月底上線

iPhone 18買氣不如預期！大立光曝訂單下修 PTT熱議友達MicroLED布局

等2年多了！蘋果傳12月在大陸推AI功能 新版Siri仍缺席

iPhone Duo 將開放預購！全電商售價7.49萬元起、祭12%回饋搶客

相關新聞

台積前進德州 魏哲家證實已派團隊評估設廠

台積電董事長魏哲家昨（15）日於法說會表示，已派團隊赴德州評估設廠，並與全球首富馬斯克投資的Terafab洽談產能合作，但前提是晶圓廠必須由台積電營運。他強調，台積電無意把生意拱手讓人，要掌握每一個可能的商機。

台積電：台南增建一座3奈米廠

台積電評估新設美國德州廠之際，持續加碼台灣，董事長魏哲家昨（15）日宣布，因應客戶強勁需求，決定在台南再增建一座3奈米晶圓廠，預計2028年上半年量產。在原先台灣、美國、日本各新增一座3奈米廠的計畫之外，這輪3奈米新廠布局進一步形成「3加1」。

超級印鈔機再進化！台積電上季獲利猛 每天賺83億

台積電昨（15）日公布第3季稅後純益7,630.64億元，創新高，季增8%，年增近七成，相當於每天賺近83億元，每股純益29.43元；毛利率66.4%，營益率58.7%，美元營收與營益率雙雙超越財測高標。

台積今年資本支出不變

台積電昨（15）日重申，2026年全年資本支出預估介於600億美元至640億美元之間不變，預期2026年至2028年資本支出將比過去三年顯著更高，董事長魏哲家指出，正全力以赴提升產能，以滿足客戶需求，並增加資本支出，以支持客戶未來發展。

台積魏哲家：A14客戶參與比2奈米更活躍 將成為比現有N2技術更大的製程節點

台積電董事長魏哲家昨（15）日表示，目前觀察到A14客戶參與較2奈米更活躍，重申A14將成為比現有N2技術更大的製程節點。至於晶背供電技術，他強調，是否採用須依客戶產品需求決定，部分AI加速器可能使用，手機等產品則有不同考量。

HIGH NA EUV設備 台積電2030年導入

台積電董事長魏哲家昨（15）日表示，目前規劃2030年開始使用更先進的高數值孔徑極紫外光微影（High-NA EUV）設備。儘管導入時間可能晚於部分競爭對手，他不認為台積電會因此處於劣勢，強調仍有信心為客戶提供最先進製程技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。