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英特爾工廠爆炸PC業警戒 供貨宏碁、華碩等CPU產品恐生變

經濟日報／ 記者吳凱中鐘惠玲／台北報導
外電報導，英特爾在以色列南部Kiryat Gat的工廠當地時間14日下午發生疑似氣瓶爆炸事故與火災，造成至少三名工人受傷，其中一人傷勢危急。 路透
外電報導，英特爾在以色列南部Kiryat Gat的工廠當地時間14日下午發生疑似氣瓶爆炸事故與火災，造成至少三名工人受傷，其中一人傷勢危急。 路透

外電報導，英特爾在以色列南部Kiryat Gat的工廠當地時間14日下午發生疑似氣瓶爆炸事故與火災，造成至少三名工人受傷，其中一人傷勢危急。

英特爾美股15日早盤重挫近5%。據悉，英特爾該廠區主要生產CPU，值PC處理器缺貨稍見舒緩，如今英特爾產出恐因以色列工廠工安意外而受影響，再度牽動PC市場神經，與宏碁（2353）、華碩、技嘉、微星等品牌廠CPU供貨息息相關。

綜合外電報導，英特爾以色列晶圓廠事故發生於當地時間14日下午2時12分，消防單位接獲爆炸及大量黑煙通報後，派出八組消防救援隊伍，包括危險物質處理專家，進行火勢控制、人員搜救及有害物質風險評估。

這起事故至少造成三名工人受傷，其中一人傷勢危急。目前官方單位尚未確認爆炸原因，不過當地消防部門指稱這次事件可能與一種氮三氟化物（NF3）相關。

這種氣體常應用於半導體製程的設備腔體清潔等用途。在爆炸事故發生時，工作人員正把相關物資從貨車轉移到儲罐中。

對於上述事故，英特爾表示，現今首要任務是確保員工、承包商及相關人員的安全。該公司正持續評估相關情況，目前尚無其他可對外分享的最新營運資訊。

外電提到，英特爾的Kiryat Gat工廠被稱為28廠，用來生產CPU等產品，是該公司在以色列的重要生產基地。據了解，英特爾的Kiryat Gat工廠應是以Intel 7製程為主。

英特爾從1974年起在以色列設立據點，如今該公司在當地Haifa、Petah Tikva與Jerusalem設有研發中心，並在Kiryat Gat設有工廠，共聘有9,300多名員工，是以色列高科技業中的最大私營雇主。

爆炸 英特爾 華碩

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