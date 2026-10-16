資料中心ASIC成營運新亮點 聯發科發掘新客戶

資料中心客製化晶片業務已成為聯發科（2454）營運最新亮點，能夠助其搭上AI高速發展列車，除了外界認定的大客戶Google外，聯發科也持續深耕與多家客戶在資料中心ASIC應用的合作機會。

聯發科先前表示，在AI浪潮下，能力日益提升的前沿AI模型陸續推出，以及代理式AI的快速發展，已成為帶動雲端與邊緣AI運算需求的關鍵動能，而代理式AI要執行一系列包括規畫、推理、執行與自我修正的任務，進一步提升整體運算負載需求，這為公司帶來絕佳的成長機會。

在資料中心方面，聯發科指出，客戶對客製化解決方案的需求強勁。公司透過與美國一家大型雲端服務商的緊密合作，已成功打造首款具備領先效能的AI加速器ASIC，預期本季進入量產，估計今年資料中心營收可望超過20億美元，且預期資料中心相關營收在2027年將加速成長。

聯發科認為，資料中心相關晶片2027年的可服務市場規模（SAM）可達800億美元規模，而該公司也將市占率目標從之前所預估的10%至15%，提高為15%至20%。第二款AI加速器ASIC也進展順利，良率與可靠度表現皆符合開發進度，持續朝2028年量產目標推進，公司有信心市占率隨著這款ASIC放量而增加。

此外，聯發科強調，公司持續深耕與多家客戶在資料中心ASIC的合作機會。憑藉在業界領先的矽智財（IP）、深厚的生態系夥伴關係，以及優異的執行實績，相信能在資料中心市場中取得更多設計導入的機會。