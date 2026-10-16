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聯發科傳奪字節跳動ASIC大單 有望與勁敵高通一較高下

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導
彭博引述知情人士報導，TikTok母公司字節跳動即將談妥向聯發科採購客製化資料中心晶片。 路透
彭博引述知情人士報導，TikTok母公司字節跳動即將談妥向聯發科採購客製化資料中心晶片。 路透

彭博引述知情人士報導，TikTok母公司字節跳動即將談妥向聯發科（2454）採購客製化資料中心晶片。若順利成案，字節跳動成為繼Google之後，聯發科的第二家主要資料中心AI晶片客戶，助攻其搶進資料中心市場，與高通相拚搏。

今年6月時，外電報導，高通與字節跳動洽談合作，擬提供客製化晶片設計服務。如今傳出聯發科也可能與字節跳動攜手合作，外界解讀為高通與聯發科競爭態勢，一路從手機晶片打到資料中心客製化特殊應用IC（ASIC）業務。

聯發科 ASIC 業務發展概況
聯發科 ASIC 業務發展概況

外電報導，字節跳動與聯發科正就供應客製化晶片進行最後階段洽談，產品將用於字節跳動的資料中心。聯發科將為其打造ASIC，但可能的訂單數量尚未披露。

字節跳動正擴大硬體支出，押注AI成為下一個成長引擎，但與阿里巴巴及騰訊一樣，受限於出口管制，無法取得輝達等業者最先進的AI晶片，華為等中國大陸供應商也無法滿足全部需求。因此，字節跳動正尋找替代方案，包括與晶片設計業者合作。依現行美國出口管制規定，只要大陸企業尋求的AI運算能力未超過特定門檻，這類合作仍可獲得允許。彭博先前報導，字節跳動今年已與高通達成類似協議，採購數百萬顆AI晶片。

對聯發科而言，一旦取得上述大筆ASIC合約，有望降低對手機晶片業務依賴度，並在資料中心市場與高通及博通等業者競爭。聯發科昨（15）日不評論相關傳聞。字節跳動可能的採購量龐大，若成為聯發科客戶，可望加快其進軍半導體業成長腳步。

聯發科 字節跳動 高通

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