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專家疾呼電力與科技業合作 劉文雄：雙方攜手有助加快能源建設

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北報導
台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄。記者孫靖媛／攝影
台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄。記者孫靖媛／攝影

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄昨（15）日表示，科技業掌握算力與用電需求，電力業者則具備電源、電網及設備經驗，雙方合作有助於加快能源建設，也能讓供電更貼近需求。

台灣電力與能源工程協會昨日舉行「AI時代能源新格局—產業永續供電的挑戰與機會」論壇。聚焦電力系統韌性與低碳轉型升級，協助產業迎接AI時代的新挑戰。議題涵蓋大型負載對系統之衝擊與產業機會、低碳能源的發展與潛力、重電產業轉型策略，以及AI資料中心新興技術與解決方案。

劉文雄指出，面對AI爆發帶動的龐大算力需求，穩定且永續的電力供應已成為企業競爭力的核心關鍵。

他觀察，社會對電力的期待已改變，不只是供電量，而是能否在「對的時間、送到對的地點」，提供電力。

劉文雄觀察，科技業投入能源領域已成國際趨勢，科技公司與能源開發業者透過合作，共同回應用電需求。他以AI「五層蛋糕」比喻，未來不一定是大型用戶各自興建電源，但科技業與電力業建立夥伴關係，將愈來愈重要。

劉文雄表示，能源是AI發展的基礎；但電力能源業者也不只提供底層設備，還能運用AI與半導體技術，改善供電規劃與營運，讓供電更穩定、更有效率。

「人人都有責任，每個人都有機會。」劉文雄表示，電力能源業者與科技業需要更多交流，讓供電端理解用戶需求，也讓科技業看見電力產業的技術。跨域合作若能深化，電力產業有機會進一步成為提升供電效率與服務的新興應用市場。

電力 科技業 劉文雄

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