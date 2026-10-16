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出席台灣美光台中先進封裝測試二廠啟用典禮 賴總統：推動科技、傳產雙引擎

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統昨（15）日出席「台灣美光台中先進封裝測試二廠啟用典禮」，他致詞時強調，政府將持續做產業後盾，支持先進技術在台研發、先進產品在台製造，並推動科技產業與傳統產業雙引擎發展。

他期盼美光與台灣產業夥伴攜手合作，結合高階記憶體與先進製程優勢，共同打造下一世代的AI產品。

另外，美光桃園工會日前取得罷工權，引發關注。賴總統昨日致詞也提及，期待勞資雙方秉持「魚幫水，水幫魚」精神，持續以誠意協商，凝聚最大共識。唯有創造勞資和諧，才能雙贏；讓員工安心打拚，企業腳步才能走得更穩、更遠。

賴總統表示，台灣美光在台中的「先進封裝測試二廠」啟用，除壯大美光公司版圖，對台灣半導體產業更是如虎添翼；美光深耕台灣超過30年，累計投資突破1.6兆元。這份長期投入代表美光對台灣的信心，也讓雙方建立了緊密的合作關係。

賴總統認為，未來AI世界，晶片與記憶體缺一不可。台灣除了有台積電領先全球的先進製程與封裝技術，也有美光持續布局的高階記憶體。

這座新廠啟用後，將強化高頻寬記憶體的先進封裝與測試能力，滿足全球AI產業對高階記憶體日益增加的需求。

賴總統說，當世界愈需要AI，就愈需要具備完整產業能力、且值得信賴的台灣。政府透過《產業創新條例》的研發投資抵減，及經濟部「A＋企業創新研發淬鍊計畫」，支持國際企業在台投入先進技術研發。

科技 傳產 美光

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