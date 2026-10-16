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鴻海砸173億 擴大美國產能

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（15）日公告，代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告取得Q-Edge Corporation股份，斥資金額為5.37億美元（約新台幣173.6億元），這是繼8月增資1.88億美元（約新台幣60億元）後，再度投入大額資金，外界推測，此舉是擴大人工智慧（AI）伺服器產能，深化美國製造布局。

鴻海指出，此次透過子公司取得Q-Edge普通股5,370萬股，每股價格10美元，交易總金額5.37億美元，資金來源為自有資金，取得目的為長期投資。

此次交易完成後，累計持有Q-Edge股份5,752萬股，累計投資金額5.752億美元，持股比例維持100%。

鴻海在8月21日才公告斥資1.88億美元增資Q-Edge，此次增資金額達前次約2.86倍，顯示鴻海集團持續擴大美國製造產能。

根據公開資料，Q-Edge為鴻海在美國百分之百持股的重要子公司，主要負責推動美國在地化製造與營運，據點包括印第安納州及德州休士頓等地，業務涵蓋電腦硬體裝配、在地供應鏈與製造布局，近年並投入擴充高效能運算、AI伺服器等相關產能。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，由於客戶明年對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州等地的研發製造量能。

鴻海 美國 Edge

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